* Sears重挫,因假日销售令人失望

* 成交量为35.9亿股,今年成交均值为79亿股

* 道指和标普500指数收平,Nasdaq指数小涨0.3%

路透纽约12月27日电---美国股市标普500和Nasdaq指数周二基本收平,盘中在平盘上下的狭窄区间内波动,市场交投清淡,投资者在上周大涨5%後稍作喘息.

上周五,标普500指数年内转至平盘之上,经济数据不断改善提振股市.强於预期的消费者信心指数令股市扩大涨幅.美国12月消费者信心指数触及八个月高位,因美国民众对就业和自身财务状况更加乐观.

由於股市上周劲扬,且成交清淡,投资者不愿过多解读今日的走势.

"本周很难根据技术面或基本面因素来进行交易,主要因较大的市场参与方离场度假,"芝加哥OptionsXpress Holdings Inc的高级市场分析师Joseph Cusick.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约35.9亿股,远低於79亿股的年内成交均值.

今日波动幅度居前的个股之一是Sears Holdings Corp(SHLD.O),该股重挫27.2%,收报33.38美元,盘中跌至52周新低33.26美元.该公司称,计划关闭100-120家Kmart和Sears店铺,并表示,第四季获利将较上年同期减少逾半.

Sears的财测拖累其他零售股走低,JC Penney (JCP.N)收跌1.1%,报35.29美元.Sears的不利消息也影响惠而浦(WHR.N)股价,後者去年8%的销售额是透过Sears完成的.惠而浦股价急跌8.9%,报46.62美元.

道琼工业指数.DJI小跌2.65点,或0.02%,至12,291.35点;标准普尔500指数.SPX微升0.10点,或0.01%,至1,265.43点.Nasdaq指数.IXIC上扬6.56点,或0.25%,至2,625.20点.

今年,道指累积上扬6.2%,Nasdaq回落1%.标普500指数的波动幅度为逾40年来最低.该指数年内上扬不到1%,为自1970年以来最小波幅.

新泽西Channel Capital Research.com的首席投资长Doug Roberts称,"市场可能小幅上扬,但成交量不大."他表示,"在无坏消息的情况下,股市在未来四天可能上行."

娱乐类股也走低. Regal Entertainment Group (RGC.N)劲挫3.6%,报11.89美元.Carmike Cinemas CKEC.O收跌0.9%,报7.03美元.

CBOE波动性指数,或VIX指数.VIX急升5.7%,报21.91.但交易商称,上涨主要是三天假日前头寸调整相关的技术因素所致.

今日标普/Case-Shiller公布的数据显示,美国10月房价跌幅略超预期.上周公布的楼市数据强於预期.(完)