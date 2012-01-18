* 希腊恢复和民间债权人的换债磋商

* 高盛跳涨,之前公布的获利超预期

* 雅虎劲扬,之前联合创始人杨致远辞职

* 道指收高0.8%,标普500指数收涨1.1%,Nasdaq指数上扬1.5%

路透纽约1月18日电---美国股市周三收涨,盘中升至7月来最高,因国际货币基金组织(IMF)寻求帮助受欧洲债务危机重创的国家,且高盛(GS.N)第四季获利超预期打消了对银行业获利的部分担忧.

周二花旗集团(C.N)和上周摩根大通(JPM.N)公布的业绩令人失望.

高盛股价劲扬6.8%,报104.31美元.而标普金融股指数.GSPF收高1.7%,带领标普500指数上扬.

今年迄今,银行股表现强於大盘,但金融类股是去年标普500指数中表现最弱的板块.

高盛业绩支撑金融股的同时,IMF愿意提高其应对危机的资源,也给该类股巨大的推动.金融股2011年走势挣扎,因担忧欧债危机将令全球银行业受创.

"只要金融系统流动性增加,就会给金融股些许喘息的空间,进而导致银行股上扬,"新泽西州Stifel, Nicolaus & Co的市场策略师Kevin Caron表示.

据消息人士称,IMF寻求筹集6,000亿美元新资金,用於帮助受危机影响的欧洲国家,尽管部分国家坚持欧洲必须首先采取更多行动支持受困的成员国.

房屋建筑类股劲扬,之前公布的数据显示,美国1月房屋建筑商信心意外跳升至四年半最高.费城证交所房屋建筑商指数.HGX攀升3.1%.道指房屋建筑商指数.DJUSHB劲扬4.4%.

道琼工业指数.DJI收高96.88点,或0.78%,至12,578.95点;标准普尔500指数.SPX收涨14.37点,或1.11%,至1,308.04点.Nasdaq指数.IXIC上扬41.63点,或1.53%,至2,769.71点.

尽管投资者对IMF出手援助表示乐观,但仍谨慎观望,因希腊政府与债权人恢复有关债务互换条款的磋商,期望打破谈判僵局并避免痛苦的债务违约.

标准普尔500指数收盘升至重要阻力位1,300点之上,分析师指出,若该指数守稳在1,300点上方,预示将有进一步上涨空间.

科技股方面,雅虎(YHOO.O)跳涨3.2%,至15.92美元.雅虎共同创始人杨致远周二称,他将不再担任公司董事,并辞去在公司内的其它职务.他在1995年与人合作创办了雅虎.雅虎股东曾指责杨致远阻挠本可实现该互联网媒体集团转型的投资交易.

纽约梅隆银行(BK.N)下挫4.6%,至20.30美元.此前这家全球最大保管银行公布,第四季获利下滑26%.

其他大型保管银行中,道富银行(STT.N)大跌6.6%,至39.95美元.该公司称将加快实施费用控制计画,表明其仍预料全球资本市场持续疲软.

财报仍是市场关注热点,美国银行(BAC.N)和摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)定於本周稍晚公布业绩.美国银行股价扬升4.9%,至6.80美元;摩根士丹利股票暴涨6.8%,至17.35美元.

"正如我们所见,投资银行业务收入一直非常疲软,我们认为这将成为一个持续趋势,且这些银行拥有很多的欧洲风险敞口,"PineBridge Investments投资组合经理暨欧美主动证券业务主管Dan Neuger指出.该公司管理约700亿美元资产.

就投资而言,"我们并不青睐大型银行.这是我们一直远离的领域,"他表示."我们认为,更专注国内业务的小规模地区银行更有价值."(完)