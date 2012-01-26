美股收涨 受助于苹果业绩和美联储政策声明

* 苹果股价飙升至纪录高位,因公布亮丽业绩

* 美联储延长保持超低利率的时间以扶助经济

* 美联储有史以来首次设定通胀目标

* 道指收高0.7%,标普500指数收涨0.9%,Nasdaq指数上扬1.1%

路透纽约1月25日电---美国股市周三收涨,受助于苹果(AAPL.O)的强劲获利和美国联邦储备理事会(FED,美联储)承诺至少再保持超低利率两年.

苹果带领Nasdaq指数攀升1%.该股股价攀升至纪录高位,令其成为市值最高的美国公司.该股收盘飙升6.2%,报446.66美元.

在美联储称将在至少2014年底前保持近零利率後买盘增加,这远长于许多投资者的预期.此举被视为美联储致力於提振迟滞经济复苏的信号.

"美联储将在更长时间内保持低利率的事实显然令市场出其不意,"波士顿LPL Financial的投资策略师John Canally表示.

有关通胀目标的声明令美联储稍後将进一步实施量化宽松政策的可能性增加,Canally表示.

美联储还采取一项历史性举措,设定2%的通胀目标,这令美联储与全球其他采用明确政策指标的央行保持一致.

苹果是原本非常黯淡的本财报季的一大亮点.迄今,报告业绩的公司中,57%的业绩超预期,而之前各财报季同期的均值为70%.

苹果股价触及历史高位454.45美元,因其周二盘後发布的业绩超过预期.股价飙升令苹果市值超过艾克森美孚(XOM.N)成为美国最大的上市公司.

道琼工业指数.DJI收高83.10点,或0.66%,至12,758.85点;标准普尔500指数.SPX收涨11.41点,或0.87%,至1,326.06点.Nasdaq指数.IXIC上扬31.67点,或1.14%,至2,818.31点.

其他业绩方面,联合技术(UTX.N)和Rockwell Automation Inc (ROK.N)的营收略低於预期.联合技术股价回落0.2%,报77.65美元.Rockwell收跌2.9%,报79.42美元.

另一家多元制造商Textron Inc (TXT.N)大涨14.6%,报24.76美元,之前该公司上调其2012年获利预期.标普工业指数.GSPI上扬1.2%.

康宁(GLW.N)重挫10.7%,报13.05美元,因使用该公司特种玻璃的电视生产商削减大屏幕电视的产量.

希腊希望与债权人就债务重组达成协议以避免无序违约,债务磋商将在本周恢复.一旦出现无序违约,可能威胁其他债务沉重的欧元区国家和全球经济的稳定.(完)