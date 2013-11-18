道指和标普500指数从纪录高位回落

* Nasdaq指数下跌，因社交媒体类股和Tesla遭抛售

* 伊坎对股市发表谨慎言论，但不会抛售苹果股票

* 道指小涨0.1%，标普500指数回落0.4%，Nasdaq跌0.9%

路透纽约11月18日 -美国股市周一涨跌互见，标普500指数和Nasdaq指数下挫，而道指未能收在16,000点关口之上，因投资大亨伊坎(CarlIcahn)发表对股市谨慎的言论后，股市尾盘遭抛售。

道指和标普500指数在收盘前不到一小时从纪录高位回落。Nasdaq指数下跌1.1%至日低，该指数盘中多数时间在略低于平盘的水平交投。

在路透全球投资展望峰会上，伊坎表示他对股市“非常警惕”，称可能将出现“大跌”，因为很多公司获利的更多受益于低廉的借贷成本而非出色的管理。

他还暗示了对苹果(AAPL.O)的计划，表示不希望与该公司管理层交恶。他还表示尚无计划放弃其投资。继他的评论后，苹果股票扩大跌幅，周一收低1.2%至518.63美元。

Nasdaq指数受社交媒体和云计算相关类股大跌拖累。其中，Facebook(FB.O)大跌6.5%至45.83美元。

Tesla(TSLA.O)也延续跌势，重挫逾10%至121.58美元，本月已经下跌近24%。

道琼工业指数.DJI上扬14.32点或0.09%，收于15,976.02点。标普500指数.SPX下滑6.65点或0.37%，收于1,791.53点。NASDAQ指数.IXIC收跌36.90点或0.93%，报3,949.07点。

标普500指数盘中稍早一度触及1,802.33点，道琼指数也曾攀至16,030.28点，均为历史新高。两个指数上周五均收于记录高点，且为连续第六周收涨。

另一家社交媒体巨头，推特(Twitter)(TWTR.N)也大跌6.5%至41.14美元。此前该公司被WunderlichSecurities下调评级。

不过波音(Boeing)(BA.N)上涨1.7%至138.36美元，此前该公司宣布在周日的迪拜航展上共接到259架新777飞机订单。

若干美联储官员讲话，为其刺激政策提供了更多观点。美国费城联储总裁普洛瑟表示，随着经济和就业市场改善，美联储应设定固定的以美元计购债计划规模，然后逐步结束该计划。

而纽约联储总裁杜德利周一称，他开始对美国经济“更加乐观”。

但是在可预见的将来，由于美联储的干预措施将利率压至接近零的水平，股市料将继续吸引追求收益的投资者，即便是在美联储开始缩减购债规模之后。

根据BATS交易所数据，在纽约证交所(NYSE)、Nasdaq市场和NYSEMKT共有约54亿股成交，略低于约58亿股的五日均值。

纽约证交所上涨与下跌股之比约为2:3，Nasdaq市场这一比例为9:16。(完)

(编译 母红/朱晓军；审校 徐文焰)

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