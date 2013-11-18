道指和标普500指数从纪录高位回落

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
* Nasdaq指数下跌，因社交媒体类股和Tesla遭抛售
* 伊坎对股市发表谨慎言论，但不会抛售苹果股票
* 道指小涨0.1%，标普500指数回落0.4%，Nasdaq跌0.9%
路透纽约11月18日 -美国股市周一涨跌互见，标普500指数和Nasdaq指数下挫，而道指未能收在16,000点关口之上，因投资大亨伊坎(CarlIcahn)发表对股市谨慎的言论后，股市尾盘遭抛售。
道指和标普500指数在收盘前不到一小时从纪录高位回落。Nasdaq指数下跌1.1%至日低，该指数盘中多数时间在略低于平盘的水平交投。
在路透全球投资展望峰会上，伊坎表示他对股市“非常警惕”，称可能将出现“大跌”，因为很多公司获利的更多受益于低廉的借贷成本而非出色的管理。
他还暗示了对苹果(AAPL.O)的计划，表示不希望与该公司管理层交恶。他还表示尚无计划放弃其投资。继他的评论后，苹果股票扩大跌幅，周一收低1.2%至518.63美元。
Nasdaq指数受社交媒体和云计算相关类股大跌拖累。其中，Facebook(FB.O)大跌6.5%至45.83美元。
Tesla(TSLA.O)也延续跌势，重挫逾10%至121.58美元，本月已经下跌近24%。
道琼工业指数.DJI上扬14.32点或0.09%，收于15,976.02点。标普500指数.SPX下滑6.65点或0.37%，收于1,791.53点。NASDAQ指数.IXIC收跌36.90点或0.93%，报3,949.07点。
标普500指数盘中稍早一度触及1,802.33点，道琼指数也曾攀至16,030.28点，均为历史新高。两个指数上周五均收于记录高点，且为连续第六周收涨。
另一家社交媒体巨头，推特(Twitter)(TWTR.N)也大跌6.5%至41.14美元。此前该公司被WunderlichSecurities下调评级。
不过波音(Boeing)(BA.N)上涨1.7%至138.36美元，此前该公司宣布在周日的迪拜航展上共接到259架新777飞机订单。
若干美联储官员讲话，为其刺激政策提供了更多观点。美国费城联储总裁普洛瑟表示，随着经济和就业市场改善，美联储应设定固定的以美元计购债计划规模，然后逐步结束该计划。
而纽约联储总裁杜德利周一称，他开始对美国经济“更加乐观”。
但是在可预见的将来，由于美联储的干预措施将利率压至接近零的水平，股市料将继续吸引追求收益的投资者，即便是在美联储开始缩减购债规模之后。
根据BATS交易所数据，在纽约证交所(NYSE)、Nasdaq市场和NYSEMKT共有约54亿股成交，略低于约58亿股的五日均值。
纽约证交所上涨与下跌股之比约为2:3，Nasdaq市场这一比例为9:16。(完)
(编译 母红/朱晓军；审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透新加坡4月6日 - 一项路透调查显示，过去两周投资者增加了对人民币、坡元和韩元的多头押注，因美元走势继续挣扎，市场对多数新兴亚币的人气高涨。
路透法兰克福4月6日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周四支持央行既有阐明的政策计划，实际上等于驳斥了市场认为欧洲央行或许考虑在结束购债之前上调利率的猜测。