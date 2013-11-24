美股标普500指数周五收在1800点之上 保健股领涨

* 道指和标普500指数连涨第七周

* Biogen和Gilead带领保健类股上扬，受助于欧洲消息

* 道指收涨0.3%，标普500指数攀升0.5%，Nasdaq指数收升0.6%

路透纽约11月22日 - 美国股市道指周五上涨，标普500指数首次收在1,800点之上，医疗保健股领涨。

道指收在16,000点之上，再创纪录新高。

道指和标普500指数本周均连涨第七周，今年的表现十分强劲。道指和标普500指数在12月到来前录得七周连涨，自1950年以来，12月一直是两大指数一年内表现最好的一个月。

“我们建议客户买入，搭上年底前的这波上涨行情，”Hightower的董事总经理兼合伙人Drew Nordlicht表示。

Nasdaq生物科技股分项指数.NBI跳升3%，受助于Biogen Idec (BIIB.O)大涨。

Biogen放量暴涨13.2%，报285.62美元，之前该公司的多发性硬化症药物Tecfidera获得欧洲监管当局授予的为期10年期的排他性保护。

“应该买入保健股。这是热点板块。投资者买入保健股、工业股和非必需消费品类股。这是战术投资者关注的领域，资金流源源不断地流向这些板块，”U.S. Global Investors Inc的主管交易员Michael Matousek表示。

欧洲监管机构还建议批准Gilead Sciences(GILD.O)治疗丙型肝炎的新药上市。消息推动该股急升3.7%，报74.27美元。

标普500指数保健分项指数.SPXHC年内迄今跳升37.5%，是今年标普500指数中表现最佳的板块。

对于那些在标普500指数今年上扬26.5%的升势中受惠的投资者而言，这样的走势为他们在市场最终开始修正前减持头寸提供了机会。

CBOE波动性指数.VIX回落3.2%，收报12.86。

在波动性较低，且期权价格低廉的情况下，“你可以趁机缩减股市的头寸，取而代之以衍生品头寸。这样，如果市场回落，你的衍生品头寸的损失将远远低于不减持股票头寸而造成的损失，”Matousek表示。

道琼工业指数.DJI收高54.78点，或0.34%，至16,064.77点；标准普尔500指数.SPX收涨8.91点，或0.5%，至1,804.76点；Nasdaq指数.IXIC收升22.50点，或0.57%，至3,991.65点。

本周，道指涨0.6%，标普500指数升0.4%，Nasdaq指数涨0.1%。本周为道指和标普500指数第七周连涨。

亚特兰大联储总裁洛克哈特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时表示，联储将在12月会议上讨论缩减购债规模。他还表示，货币政策将在一段时间内保持在非常宽松的水平。

“在购债计划执行的过程中，每月850亿美元的资金不断流入投资者手中，其中部分资金进入了金融市场，包括股市，”D.A.Davidson & Co.的首席市场策略师Fred Dickson表示。

英特尔(INTC.O)劲挫5.4%，报23.87美元，对标普500指数的拖累最大，因分析师质疑该公司是否能生产出利润率更高的用于平板电脑和智能手机的芯片，这些设备的兴起导致传统个人电脑的销售不断下降。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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