道指收在纪录高位 Nasdaq盘中站上4000点为13年来首次

* 沃尔玛股价上涨，之前该公司称已选定新的执行长

* 伊朗达成协议后油价下跌，能源类股下滑

* 脸谱和Yelp股价下挫

* 道琼工业指数和Nasdaq均微幅收升0.1%，标普500指数略跌0.1%

路透纽约11月25日 -道琼工业指数周一小幅上扬，刷新纪录收盘高位，Nasdaq盘中站上4,000点，为13年来首次，但收盘未能守在该点位上方。

沃尔玛(WMT.N)股价涨0.8%，收在80.43美元，该公司称其已选定下任执行长后，盘中股价一度触及纪录高位80.57。该股为道琼工业指数成分股中表现最佳个股之一。

能源类股下跌，之前伊朗核问题达成协议，减少对石油出产国伊朗的制裁。标普能源分项指数.SPNY跌0.8%。

社交媒体类股在振荡交投中下挫。

本周成交量料维持在低位，因周四是美国感恩节假期。

“零售商类股是本周焦点。黑色星期五即将到来，因此在此之前会有一波明显的仓位布局，”Bright TradingLLC自营交易员Dennis Dick表示。感恩节之后的这个星期五通常被视为假期购物季的开始。

就伊朗核问题期货跌0.75美元或0.79%，结算价报每桶94.09美元。

尽管能源类股承压，但该协议对整个市场来说被视作正面消息。

“中东紧张局势缓解总归是正面消息，对于即将迈入假期购物季的消费者来说，汽油价格的下降基本就相当于税赋减免，”DuncanFinancial Management执行长Jeff Duncan表示。“这确实有利于经济。”

社交类股下跌，Facebook(FB.O)跌破技术支撑水准45.80，终场收低3.1%至44.82美元。Yelp(YELP.N)股价重挫6.7%至58.20美元。推特(TWTR.N)股价跌4.7%至39.06美元。

道琼工业指数.DJI收高7.77点，或0.05%，至16,072.54点，再创纪录收盘高位。稍早，道琼工业指数再创盘中纪录高位16,109.63点。但标普500指数.SPX跌2.28点或0.13%，至1,802.48点。

Nasdaq指数.IXIC收升2.924点，或0.07%，至3,994.573点。该指数稍早一度触及盘中高位4,007.093点，13年来首次站上4,000点。但尾盘回落。

医疗和金融类股今日表现突出，标普医疗类指数.SPXHC升0.4%，标普金融类指数涨0.1%。

相比之下，波音(BA.N)股价则跌2.2%至133美元，该公司上周五对747-8和787梦想客机的引擎结冰风险发出警告。生产上述引擎的通用电气(GE.N)股价跌1.3%至26.73美元。

一些分析师称，美股可能仍会走高，即便标普500指数年内升26.4%，道琼工业指数已连涨七周。

“许多投资者都在问是否要出现会调，这一点也不奇怪。我们认为，答案明显是‘不会’。尽管目前的表现极好，尤其是在经济和企业获利增长疲弱的背景下，但这几乎没什么不同寻常的，”RBC Capital Markets首席美国市场策略师JonathanGolub表示。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰/张荻)

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