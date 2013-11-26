Nasdaq综合股指13年来首次收在4000点上方

调查：俄罗斯股市年底前料再涨11% 因经济复苏且油价温和上扬
俄罗斯指标RTS指数去年劲扬52%，因卢比大涨，且随着特朗普11月在美国总统大选中获胜，市场指望西方将放宽对俄的制裁。
* 奢侈品公司蒂芙尼在业绩公布后上涨
* 数据显示，尽管抵押贷款利率上升，但房屋市场走强
* 指数方面，道指收平，标普500指数上涨0.01%，Nasdaq综合股价指数上涨0.6%
路透纽约11月26日 -美国股市Nasdaq综合股价指数周二收于4,000点上方，为2000年以来首次，道琼工业指数和标准普尔500指数则变动不大。
零售和房屋建筑类股位列表现最佳板块，因此前业内公司公布优于预期的业绩，且房屋市场数据良好。
Nasdaq指数于2000年以来首次收在4,000点上方，大型科技股带来的助益最大。2000年时网络泡沫破裂，Nasdaq指数重挫。
奢侈品零售商蒂芙尼(Tiffany)(TIF.N)跳涨7%至88.02美元，成为标普500指数下表现最佳的成分股，此前蒂芙尼公布的第三季营收高于预期。标普零售类股指数.SPXRT上涨0.9%。
“因为股市上涨带来的财富效应的确帮到高端人士，”Hodges Capital Management的分析师GaryBradshaw说。
此外，Bradshaw还表示，汽油价格有可能提振假日的整体支出。沃尔玛(WMT.N)涨0.3%，收于历史高位80.86美元，此前该零售商任命了新的执行长。
Jos. A. Bank ClothiersJOSB.O大涨11.2%至56.29美元。此前，Men'sWearhouseMW.N提出以每股55美元现金价收购该公司，较其周一收盘价溢价9%。Men'sWearhouse跳涨7.5%至50.60美元。
Nasdaq市场方面，苹果(AAPL.O)和谷歌(Google)(GOOG.O)分别上涨1.8%和1.2%，报533.40美元和1,058.41美元。亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)收高1.3%至381.37美元。
费城住房产业指数.HGX升2.5%，因此前数据显示10月新屋建筑许可强于预期，而且房价稳步上涨。指数成分股RylandGroupRYL.N以5.6%领涨。
美国10月建筑许可触及近五年半高位，且独栋房屋价格9月大幅上涨。
“这表明，政府部分停摆一事根本无足轻重，”Wells Capital Management资深投资经理JayMueller表示。
道琼工业指数.DJI收高0.26点至16,072.80点。标普500指数.SPX上涨0.27点或0.01%，报1,802.75点。NASDAQ指数.IXIC升23.18点或0.58%，报4,017.75点。
标普500指数今年已经上涨近27%，主要受助于美国联邦储备委员会(美联储/FED)刺激措施至少将持续到年底的预期。
迪士尼(WaltDisney)(DIS.N)领涨道琼工业指数，上涨2.1%至71.18美元。该公司本月稍早宣布获利好于预期。
预计本周交投仍将清淡，周四金融市场因感恩节休市，周五也将在1800GMT提前关闭。(完)
(编译 白云/朱晓军；审校 郑茵)
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