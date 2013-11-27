道指和标普500指数收在纪录高位 科技股推高Nasdaq指数

* 惠普和苹果领涨科技股

* 上周初请失业金人数下降，芝加哥PMI数据优于预期

* 美国股市周四因感恩节假期休市

* 道指涨0.2%，标普500指数升0.3%，Nasdaq指数攀升0.7%

路透纽约11月27日 -美国股市道指和标普500指数周三收在纪录高位，因惠普在上日公布业绩后股价跳涨领升股市，而Nasdaq指数收在13年高点。

苹果(AAPL.O)劲升2.4%，报545.96美元，此为1月来最高，领升Nasdaq指数。今年科技股表现落后于大盘，标普500资讯科技类指数.SPLRCT上升约21%，同期标普500指数录得27%涨幅。

“我们发现此番涨势轮动到科技股，该类股表现落后于大盘涨势，”LEK Securities销售与交易部主管FrankDavis表示。

惠普股价大涨9%至27.36美元，为8月以来高位，该公司在周二晚间公布的业绩强于预期。

惠普第三季业绩令人失望，而且之前科技业领头羊企业IBM(IBM.N)和思科(CSCO.O)公布的业绩均欠佳，所以市场对惠普第四季业绩的预期较低。

根据BATS交易所数据，纽约证交所(NYSE)、Nasdaq市场和NYSEMKT成交量共计43.7亿股。许多交易员都离场度假，周四为感恩节假期，美国股市将休市。周五市场将在1800GMT休市。

道琼工业指数.DJI上涨24.53点或0.15%，收报16,097.33点，创纪录收盘高位。标普500指数.SPX扬升4.48点或0.25%，收报1,807.23点，亦创纪录收盘高位。NASDAQ指数.IXIC升27.001点或0.67%，收于4,044.75点。

能源类股今日表现最差。标普能源类指数.SPNY跌0.7%，之前公布的美国原油库存增幅超过预期。

美国轻质原油期货跌1.5%，结算价报每桶92.30美元，可能使汽油零售价格下降。

美国上周初请失业金人数意外下降，不过企业资本财支出继续疲软，预示第四季经济增长放慢。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰/郑茵)

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