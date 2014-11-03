美股道指和标普500指数小跌 半导体类股提振Nasdaq指数上涨

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约11月3日 - 美国股市周一收盘涨跌互现，标普500指数和道指小跌，盘中一度触及纪录高位，但半导体类股走强提振Nasdaq指数走升。
周一交投清淡，上周道指创下2013年1月来最大的周度升幅，标普500指数则录得2011年12月来最大的连续两周升幅。股市近几周上涨，主要受助于企业季度业绩强劲。企业业绩良好，缓解了对在全球经济不确定的情况下，企业如何表现的忧虑。
“标普500指数和道指很快再次触及高位，所以我认为将会遇到一些阻力和获利了结操作，”The Williams Capital Group美国股票交易部主管Stephen Carl说。
尽管市场动能增加，但因财报季接近尾声，短期内市场交投将可能更趋淡静。汤森路透数据显示，迄今有73%的企业公布了业绩，其中四分之三的企业业绩好于分析师预期，高于63%的长期均值。
道琼工业指数.DJI小挫24.28点，或0.14%，至17,366.24点；标准普尔500指数.SPX微跌0.24点，或0.01%，至2,017.81点；Nasdaq指数.IXIC小涨8.17点，或0.18%，至4,638.91点。
美国国际集团(AIG)(AIG.N)在美股盘后交易中上扬1.4%，之前该公司公布的第三季获利好于预期。
Sprint (S.N)公布的第三季营收升幅略小于预期，股价在盘后交易中急跌5.25%。
今日股价变动最大的企业中，数码广告公司Sapient Corp SAPE.O暴涨42%，报24.60美元，之前Publicis (PUBP.PA)同意将以37亿美元现金买入Sapient。
CovanceCVD.N跳升25.9%，报100.57美元，此前Laboratory Corp of America Holdings (LH.N)同意以61亿美元买入Covance。Laboratory股价急跌7.4%，报101.23美元，为跌幅最大的标普500股指成份股。
美国数据方面，美国9月建筑支出减少0.4%，远低于预期。不过，10月制造业活动意外加速，且汽车销售强劲，缓和对美国经济增长明显放缓的忧虑。
纽约证交所中，上涨股与下跌股数量分别为1,511股和1,565股，比率为1:1.04； Nasdaq市场方面，上涨股与下跌股分别为1,199股和1,487股，比率为1:1.24。
标普500指数成份股中有73支触及52周新高，一支触及52周新低；Nasdaq综合股指成份股中有131支触及新高，44支触及新低。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量约为70亿股，低于10月成交均值78亿股。(完)
(编译 利棣儿; 审校 白云)
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