美股道指和标普500指数创纪录收盘高位

路透纽约11月5日 - 美股道琼指数和标普500指数周三触及纪录收盘高位，之前美国共和党在期中选举中夺得参议院的控制权，缓和了对两党争夺久拖不决的担忧，并令投资者寄望美国将实行更多利好企业和能源业的政策。

强于预期的就业报告也提振股市，但一些科技股业绩疲弱，令Nasdaq指数受压。

近期大跌的能源股上涨，因投资者希望共和党赢得参议院多数议席后将可能通过一些法令，包括批准铺设油气管道，以及改革原油和天然气出口法。标普能源指数.SPNY上涨1.8%。

“目前，市场普遍欢迎期中选举结果。如果围绕选举结果有些不确定的话，会令人担忧，”LPL Financial首席经济策略师John Canally说。

“华盛顿推行没那么不友好企业的政策就是一个大的鼓励，”Canally说，并指出以往无论美国期中选举结果如何，在期中选举那一年的第四季美股上升的比率达到88%。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国10月民间就业人数增加23万人，升幅为6月来最大。这可能令市场对周五出炉的非农就业报告更寄予厚望。不过，美国10月服务业扩张速度放缓，降幅超过预期。

美国时代华纳(Time Warner)(TWX.N)公布季度营收增长3%后，股价上涨4%，报77.99美元。Activision Blizzard(ATVI.O)周二晚间上调其全年财测，带动股价周三上涨4.4%，报20.83美元。

道琼工业指数.DJI升100.69点，或0.58%，至17,484.53点；标准普尔500指数.SPX上涨11.47点，或0.57%，至2,023.57点；Nasdaq指数.IXIC回落2.92点，或0.06%，至4,620.72点。

TripAdvisor(TRIP.O)暴跌14.1%，报71.95美元，该公司上日公布的季度获利低于预期。网络安全服务公司FireEye(FEYE.O)大跌15%，报29.12美元，上日该公司公布的营收预估大致低于预期。TripAdvisor和FireEye股价劲跌，拖累Nasdaq指数的表现。

在美股收市后，特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)公布业绩，公司股价在盘后交易中劲升5.2%。

美国各证交所总成交量约为64亿股，低于约73亿股的过去五个交易日均值。

纽约证交所上涨股与下跌股数量分别为1,799支和1,258支，比率为1.43:1； Nasdaq市场方面，上涨股与下跌股分别为1,408支和1,278支，比率为1.10:1。

92支标普500指数成份股触及52周新高，五支触及52周新低；113支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，55支触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 徐文焰)

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