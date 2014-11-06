美股道指和标普500指数创纪录收盘新高 盘中交投震荡

路透纽约11月6日 - 美股周四在震荡交投中上涨，道指和标普500指数收位创纪录新高，受助于欧洲央行表示将在必要时将采取进一步货币政策行动，以提振疲弱的欧元区经济。

三大股指整日在平盘上下方拉锯。和经济增长息息相关的循环景气类股升幅居前。但高通(QCOM.O)公布的业绩疲弱，令晶片制造商类股受压。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行在必要时将采取进一步货币政策，以提振欧元区经济，且欧洲央行管委会一致承诺将动用职权范围内的更多非常规工具。

防御性的电信股.SPLRCL和公用事业股.SPLRCU跌幅最大，分别下跌0.8%和1.8%。工业股.SPLRCI上扬1.1%，是今日表现最好的板块。

JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke表示，德拉吉“让情况变得更加明了，还会有更多动作出台的，但关注对刺激举措的期待，而不是基本面，这样是不健康的。”

高通(QCOM.O)令科技股承压。高通下挫8.6%，报70.58美元，上日高通称，反垄断调查和追讨专利授权费的问题可能有损明年公司在中国的业务表现。

Orbitz WorldwideOWW.N公布业绩后，股价大跌9.2%，报7.70美元。

Genworth Financial (GNW.N)放量暴跌38.5%，报8.66美元，录得2008年11月以来最大单日跌幅，当时正值金融危机发生的时候。Genworth首席执行官Tom McInerney表示，他对公司美国寿险业务的业绩“非常失望”。

Whole Foods Market Inc(WFM.O)跳涨12.2%，报44.85美元，公司周三公布的业绩优于预期，因其市场份额上升，且推出新产品。Whole Foods Market股价录得2013年5月来最大单日升幅。

道琼工业指数.DJI升69.94点，或0.4%，至17,554.5点；标准普尔500指数.SPX上涨7.64点，或0.38%，至2,031.2点；Nasdaq指数.IXIC上升17.75点，或0.38%，至4,638.47点。

美国各证交所总成交量约为60亿股，低于约73亿股的过去五个交易日均值。

纽约证交所上涨股与下跌股数量分别为1,730支和1,327支，比率为1.30:1； Nasdaq市场方面，上涨股与下跌股分别为1,557支和1,121支，比率为1.39:1。

72支标普500指数成份股触及52周新高，三支触及52周新低；118支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，61支触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 白云)

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