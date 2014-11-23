道指和标普500指数周五收盘创纪录

路透11月21日 - 美国股市周五上涨，三大股指连升第五周，之前中国央行减息，欧洲央行表示已开始购买有资产担保的证券(ABS)，以提振区内经济。

美股各板块上涨，道指和标普500指数周五刷新纪录收盘高位。标普500指数的10大类股全部收涨，在纽约证交所交易的公司股票中63%收升，在Nasdaq市场交易的公司股票则约50%收高。

中国人民银行时隔逾两年后重启不对称降息，决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周五表示政策大门已经敞开，央行已做好准备透过更多重量级行动来拯救欧元区经济。他表示，必须以一切必要手段，尽快扭转通胀率“过低”的现象。欧洲央行还表示，已开始购买有资产担保的证券(ABS)，以此鼓励银行业放贷并使经济恢复活力。

Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini说，“这是两拳连发，推动全球经济成长。”

道琼工业指数.DJI收高91.06点，或0.51%，至17,810.06点；标准普尔500指数.SPX升10.75点，或0.52%，至2,063.50点；Nasdaq指数.IXIC上扬11.103点，或0.24%，至4,712.970点。

道指和标普500指数刷新纪录收盘高位。本周，道指上涨1%，标普500指数升1.2%，NASDAQ指数上涨0.5%。三大股指均连涨第五周。

大型科技股下跌，限制Nasdaq指数升幅。微软(MSFT.O)下跌1.5%，报47.97美元，Netflix Inc (NFLX.O)下滑2.1%，报360.28美元。

视频游戏零售商GameStop Corp (GME.N)暴跌13%，报37.86美元，上日公司公布的季度营收和获利远低于预期。GameStop是最大跌幅的标普500指数成分股。

在标普500指数中，Ross Stores(ROST.O)和Autodesk Inc (ADSK.O)升幅居前。两家公司在周四收盘后公布业绩。Ross Stores跳升7.3%，报89.27美元。Autodesk上涨6.1%，报61.95美元。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为2,029和1,039，比率为1.95:1；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为1,461和1,286，比率为1.14:1。

96支标普500指数成份股触及52周新高，没有公司的股价触及52周新低；111支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，44支触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量约为65亿股，高于本月迄今的日均值63.5亿股。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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