美股道指和标普500指数再创纪录收盘高位 能源股下跌

路透纽约11月24日 - 美股周一上涨，因预期中国将在必要时进一步采取宽松货币政策举措，而且并购交易让交易员持续关注，即便成交量低于平均水准。

能源股承压，艾克森美孚(XOM.N)和雪佛龙(Chevron)下滑拖累道琼工业指数持平，标普500能源类指数.SPNY跌1%。在本周石油输出国组织(OPEC)会议前，美国原油CLc1和布兰特原油LCOc1下跌。

联合技术(UTX.N)跌1.4%至108.79美元，也令道琼工业指数承压。执行长Louis Chenevert退休，并将由公司财务长接任。

对各国央行将继续提振股市的预期扶助提升市场乐观人气。上周中国央行意外降息后，参与政策制定的消息人士透露，中国政府和央行准备再次降息并放松贷款限制，担心物价下跌可能引发债务违约、企业破产和就业岗位流失情况加剧。

“(央行)往往不会只降息一次，这并不是平白无故发生的。这可能是一系列举措的开始。问题是必须做出多大幅度的刺激才会产生效果，”Performance Trust Capital Partners的主管Brian Battle称。

他说市场可能继续上行。“季末及年底会有刺激买盘的因素。”

道琼工业指数.DJI收高7.84点，或0.04%，至17,817.90点；标准普尔500指数.SPX升5.91点，或0.29%，至2,069.41点；Nasdaq指数.IXIC上扬41.92点，或0.89%，至4,754.89点。

道指和标普500指数周一刷新收盘纪录。

根据BATS Global Markets提供的数据，成交量偏低，美国各证交所总成交量约为56亿股，低于本月迄今的日均值64亿股。

美国股市周四将因感恩节假期休市一天，周五则为半日交易。

标普500指数成份股中电信类股表现最弱，该分项指数.SPLRCL下跌1.5%。美国电话电报公司(AT&T) (T.N)跌1.6%，至34.70美元；Verizon (VZ.N)下跌1.4%，至49.50美元，此前花旗集团将该股评等调降为“中性”。

苹果(AAPL.O)股价上涨1.9%至118.63美元，在Nasdaq中表现突出。苹果市值离7,000亿美元还有不到1%的差距。

RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR.N)同意以19亿美元收购Platinum

Underwriters Holdings LtdPTP.N，令后者收盘劲扬21.1%至74.19美元。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,899和1,149，比率为1.65:1；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为1,934和791，比率为2.45:1。

74支标普500指数成份股触及52周新高，没有个股触及52周新低；112支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，51支触及新低。(完)

(编译 李爽/陈宗琦；审校 张荻)

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