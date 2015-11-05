美国股市收低 企业季报良莠不齐

路透纽约11月5日 - 美国股市周四小幅下挫，投资者消化医疗保健和科技公司好坏不一的业绩报告，并等待周五公布的美国就业数据。

能源股因原油价格急跌而承压，跌幅较其他板块大。芯片生产商高通(QCOM.O)股价暴跌15.3%，报51.07美元，对标普500指数构成最大的拖累，此前公司给出的第一季盈利预估低于市场预期。生物科技公司Celgene(CELG.O)急跌5.3%，报120.46美元，此前其季度营收不及目标。

但大盘整体跌幅有限，因社交媒体公司Facebook (FB.O)公布强劲的业绩后股价上涨，且金融股.SPSY攀升0.4%。Facebook跳升4.6%，报108.76美元。

投资者在关注美国非农就业报告，以判断美联储12月是否会加息。

“就美联储的关注要点而言，这是一个重要数据，”Advisors Asset Management执行长Scott Colyer表示。

道琼工业指数.DJI小跌4.15点，或0.02%，报17,863.43点；标普500指数.SPX微跌2.38点，或0.11%，报2,099.93点；Nasdaq综合指数.IXIC跌14.74点，或0.29%，报5,127.74点。

10月美股大涨，主要股指创四年来最大单月涨幅。

“上个月股市非常强劲，大幅反弹，我认为这也可能带动一些获利了结，程度超过消息面带来的预期影响，”Solaris Asset Management投资总监Tim Ghriskey称。

标普500指数10大类股中有七类收低。能源股指数跌1%，其中雪佛龙(Chevron) CHV.N跌2.3%，至94.55美元，艾克森(Exxon)(XON.N)跌1.4%至84.81美元。

公共事业类股.SPLRCU下滑0.8%，材料类股.SPLRCM挫跌0.5%。医疗保健类股.SPXHC跌0.4%，受Celgene业绩拖累。

美国参议院一工作小组周三启动对药品提价的调查，要求威朗制药(Valeant Pharmaceuticals)(VRX.N)等四家药企提供资料。威朗制药在美国股市周四重挫14.4%至78.77美元。

波士顿Cabrera Capital Markets资深股票交易员Larry Peruzzi表示，此项调查冲击整个生物科技领域以及大盘。

假日房屋租赁在线服务网站HomeAwayAWAY.O暴涨25.3%至40.15美元，之前同业Expedia(EXPE.O)表示，将以39亿美元收购HomeAway。Expedia股价升2.4%至137.40美元。

纽约证交所下跌股和上涨股分别为1,561只和1,488只，比率为1.05:1；Nasdaq市场涨跌股分别为1,283和1,497只，比率为1:1.17。

有22只标普500指数成份股触及52周新高，7只触及新低。有94只Nasdaq指数成份股触及52周新高，71只触及新低。

汤森路透数据显示，美国各证交所累计成交约73亿股，过去20日成交均值为70亿股.(完)