美国股市周二大幅走低 因违约担忧加剧

* 获利了结重创备受投资者青睐的Facebook、LinkedIn和Netflix等个股

* 波动性指数跳升，因华盛顿预算磋商没有进展

* 美国铝业盘后上扬，之前公布业绩

* 道指收跌1.1%，标普500指数回落1.2%，Nasdaq指数急跌2%

路透纽约10月8日 - 美国股市周二大幅走低，因华盛顿在结束政治危机方面未取得任何进展，这可能导致美国违约并拖累经济复苏，受此影响，交易商对部份今年表现最好的个股获利了结。

一项衡量华尔街焦虑程度的指标触及逾三个月最高，因股市反映投资人对美国政府部分停运的忧虑不断加剧，且距离美国国会上调债务上限的最后期限仅剩下九天。

Facebook (FB.O)为跌幅最大的Nasdaq 100指数成份股，急跌6.7%，报47.14美元，为逾一年来最大单日跌幅。LinkedIn LNKD.N重挫6.1%，报222.73美元。Netflix (NFLX.O)大幅下跌5%，报302.32美元。该股是今年表现最为亮丽的标普500指数成份股，而Facebook是涨幅最大的Nasdaq 100指数成份股之一。

“交易被围绕华盛顿的不确定性所主导，今天那些表现强劲的个股最终遭受重创，”Schaeffer's Investment Research的高级技术策略师表示。

“我们可能最终看到资金流向较安全的蓝筹股吗？如果华盛顿的僵局持续，这可能是市场未来的走向。”

总统奥巴马周二向共和党施压，称只有当政府恢复运作，且在无条件下上调债务上限后，他才愿意就预算问题进行磋商。

美国政府将违约的可能性导致市场担忧，这可能给全球经济带来灾难性的打击，海外债权人和国际货币基金组织(IMF)首席经济学家对可能出现的后果发出警告。

IMF首席经济学家布兰查德指出，“我认为可以说的是，如果上调债务上限出现问题，那么目前的复苏可能转变为衰退，甚至更糟的结果。”不过，他还表示，出现这种情况的可能性不大。

道琼工业指数.DJI收跌159.71点，或1.07%，至14,776.53点；标准普尔500指数.SPX收挫20.67点，或1.23%，至1,655.45点；Nasdaq指数.IXIC下跌75.54点，或2%，至3,694.83点。

标普500指数在三周前触及纪录收盘高位后累积下跌了4%。

CBOE波动性指数.VIX攀升近5%，收在6月20日以来最高水平，因投资者目前愿意支付更高的价格来对冲标普500指数突然下跌的风险。

过去两周，VIX指数累积攀升21.5%，而在2012年的最后一周大涨27%，部分是因政界围绕‘财政悬崖’的磋商陷入僵局，今年首周骤降39%，因华盛顿最终达成交易，避免滑入财政悬崖。

纽约证交所和Nasdaq市场的上涨股和下跌股之比均为约1:4。

施乐(XRX.N)股价急跌2.5%，报10.14美元，之前该公司表示，美国证券交易委员会(SEC) 正在对Affiliated Computer Services的部分会计操作进行调查，这是施乐于2010年收购的一家信息技术外包公司。

今日盘后，美国铝业(AA.N)股价上扬1.6%，报8.07美元，之前该公司报告第三季获利。肯德基的母公司百胜集团(YUM.N)盘后急挫6.6%，报66.95美元，之前该公司公布业绩，并调降财测。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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