美股道指和标普500指数小幅收涨 因预算僵局结束的曙光隐现

* 民主和共和两党均提出短期上调债务上限的想法

* 奥巴马邀请民主和共和两党议员到白宫磋商

* 投资者对奥巴马提名叶伦出任美联储主席感到欣慰

* 道指上扬0.2%，标普500指数小涨0.1%，Nasdaq指数回落0.5%

路透纽约10月9日 - 美国股市道指和标普500指数周三小幅上涨，因国会共和党与民主党两党展现可能打破预算僵局的初步迹象，美国总统奥巴马邀请两党议员磋商如何结束已经进入第九天的政府关门。

股市下午反弹，之前Nasdaq指数一度下跌1%，诸如电信股和公用事业股等防御型板块日内上扬。

不过，Nasdaq指数连续第三日收低，因投资者抛售Netflix Inc (NFLX.O)和Fastenal Co(FAST.O)等年内涨幅居前的科技股。

“不幸的是，由于政府关门的不确定性，以及政府每停运一日就会导致国内生产总值(GDP)减少一分的现实，部分投资者将开始抛售那些年内表现亮丽的股票，而不是撤出那些表现落后的个股。而一段时间以来，科技股表现非常抢眼，”U.S. Global Investors的主管交易员Michael Matousek表示。

华盛顿情势的最新发展是，民主和共和两党均在考虑短期上调债务上限，为进行更广泛的预算磋商争取时间的可能性。

与此同时，总统奥巴马开始邀请两党议员到白宫开会，讨论政府关门和上调债务上限等问题。

众议院预算委员会主席莱恩的一篇专栏文章让人嗅到了共和党基调悄然转变的气息。莱恩在文章中敦促两党展开磋商，打破预算僵局，但并未提及共和党一直坚持的将调整联邦医疗改革法案与向政府拨款挂钩的要求。

奥巴马总统正式提名美联储副主席叶伦出任下任美联储主席，市场也松了口气，投资人预计叶伦在撤走经济刺激计划上将采取谨慎态度。

叶伦将在美联储主席伯南克第二任任期1月31日结束时接任。叶伦主张透过低利率和大规模购债以刺激美国经济增长。

道琼工业指数.DJI收高26.45点，或0.18%，至14,802.98点；标准普尔500指数.SPX收涨0.95点，或0.06%，至1,656.40点；Nasdaq指数.IXIC下跌17.06点，或0.46%，至3,677.78点。

CBOE波动率指数.VIX继续上升，触及21.34，之后回落至19.60。在20以上通常反映投资人对短期市场方向的忧虑加重。

路透调查显示，华尔街策略师预计在年底前，市场将反弹。

标普500指数周二下挫1.2%，录得8月27日来最大单日跌幅，跌至9月6日来最低，因交易商对部份今年表现最好的科技股获利了结。

美联储周三公布的9月会议记录显示，对数位决策者而言，上月决定保持政策不变以支持经济是一个“相对艰难的决定”。会议记录还显示，委员仍广泛支持在年内开始缩减购债。自美联储上月会议以来，美联储缩减购债规模的前景更不明朗。

“在美国经济缓慢增长和政府关门的情况下，显然我们在困难时期。我预期，从目前以后的几个季度，美联储也不会缩减购债，”LandColt Capital管理合伙人Todd Schoenberger说。

企业消息方面，Olive Garden和Red Lobster餐厅经营商Darden Restaurants Inc (DRI.N)跳涨7.1%，至49.57美元，此前华尔街日报报导，对冲基金Barington Capital LP持有Darden Restaurants 2.8%股权。

惠普(HPQ.N)急升约9%，至22.60美元，此前执行长惠特曼表示，她预期2014年营收企稳，“部份领域呈现增长”，公司业务在2015年再次加速。

肯德基母公司百胜集团(YUM.N)大跌6.8%，至66.48美元，此前公司警告，需要较预期更长的时间使中国餐厅销售反弹，中国业务占百胜集团整体运营获利的超过一半。

成交清淡，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为59亿股，低于本年迄今日成交均值的约61亿股。(完)

(编译 母红/利棣儿; 审校 李军)

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