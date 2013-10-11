美股周五收高 因美国政府有望解决债务问题

* 摩根大通自2004年来首次录得季度亏损

* 美国民主共和两党磋商取得进展，令市场人士感到鼓舞

* 道指升0.7%，标普500指数涨0.6%，Nasdaq指数升0.8%

路透纽约10月11日 - 美国股市周五收高，在上日录得逾九个月来最大单日涨幅后延续涨势，因投资人寄望美国政界将找到解决方案结束政府部份关门并避免违约。

标普500指数收在1,700点以上，为9月底来首见。该指数周四跳涨逾2%。

美国政界周末可能达成交易，推动买家周五入市。预计参议院将在周末就将联邦举债期限推后至2015年1月底的议案进行投票。

总统奥巴马与国会共和党领袖正致力于结束预算僵局，令美国政府重开及上调美国举债上限。

“人们不想在周末前作空，特别是如果美国华盛顿达成交易，”Bright Trading LLC交易商Dennis Dick说。

美国政府部份关门今日进入第11日，且距离提高政府举债上限，避免美国违约的10月17日限期不足一个星期。

除了必需消费品类股外，标普500指数所有板块全部上涨。能源股.SPNY上涨逾1%，领升标普500指数，此前美国国家环境保护局(EPA)在周四收盘后提议，降低在美国汽油中混合乙醇强制要求。

波动率指数.VIX收低4.6%，至15.72%的约两周低位。

道琼工业指数.DJI收高111.04点，或0.73%，至15,237.11点；标准普尔500指数.SPX收涨10.64点，或0.63%，至1,703.20点；Nasdaq指数.IXIC收高31.13点，或0.83%，至3,791.87点。

本周，道指升1.1%，标普500指数上涨0.7%，Nasdaq指数跌0.4%，因部份表现最好的科技股在本周稍早因获利了结而下跌。

摩根大通(JPM.N)公布了罕见的季度亏损，因发生了92亿美元的法律相关支出，其中包括为将来和解提留的准备金。摩根大通在整个交易日交投震荡，收盘持平在52.51美元。

富国银行(WFC.N)公布第三季获利增长13%，但其抵押贷款银行业务营收大幅下滑，因再融资热潮开始消退。富国股价收平在41.43美元。

服饰连锁店Gap (GPS.N)大跌6.7%，报36.83美元，上日公司公布的利润与上年同期持平。

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示，汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为75.2，为1月以来最低。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为48亿股，低于今年日成交均值约60亿股。

纽约证交所和Nasdaq市场的上涨股和下跌股比约为3:1。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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