美股周一基本持平 麦当劳等企业业绩乏善可陈

* Netflix盘后公布业绩后股价大涨

* 麦当劳拖累道指收低，苹果扶助Nasdaq市场收高

* 道指跌0.05%，标普500指数跌0.01%，Nasdaq指数升0.15%

路透纽约10月21日 - 美国股市周一基本持平，因麦当劳等公司的业绩乏善可陈，燃点了对股市估值过高的忧虑，标普500指数在上周创下纪录高位后未能继续大幅攀升。

在周二美国公布9月非农就业数据前，投资人也不愿大举押注。近期美国政府部分关门令就业数据推迟发布。

“在上周创下高位后，你可能看到一些获利了结，”Platinum Partners总裁Uri Landesman表示，“在明日发布就业数据前以及如果明日就业数据疲弱，也可能出现一些获利回吐。”

Netflix (NFLX.O)盘后发布财报，称9月增加130万美国流媒体客户，第三季净利达到3,200万美元，上年同期为800万美元，该股盘后暴涨11%。

麦当劳(MCD.N)发布的第四季财测疲弱，拖累道指收低。苹果(AAPL.O)获券商上调评级后股价上扬，扶助Nasdaq指数收高。

纽约证交所上涨股和下跌股数量相当。

尽管到目前为止仅有一小部分的标普500指数成份股企业公布了业绩，但表现有好有坏，营收增长尤为令人担忧。但获利大致上涨，许多晴雨表企业盈利胜预期。

根据汤森路透截至周五的数据，在已公布业绩21%的标普500指数成份股中，61.5%的盈利超过市场预期，略高于历史均值。营收方面，仅52%的营收超过预期，低于61%的历史均值。

道琼工业指数.DJI收低7.45点，或0.05%，至15,392.20点；标准普尔500指数.SPX收涨0.16点，或0.01%，至1,744.66点；Nasdaq指数.IXIC收高5.77点，或0.15%，至3,920.05点。

上周五，标普500指数创下三个月最大单周升幅，因谷歌(GOOG.O)和摩根士丹利(MS.N)盈利胜预期，且华盛顿达成暂时协议，解决预算和上调举债上限的政治僵局。标普500指数今日微幅收高，得以刷新纪录收盘高位。

标普指数各板块表现不一，保健股跌幅最大，下挫0.6%。Christiana Trust副总裁兼投资组合经理人Thomas Nyheim表示，在奥巴马总统医保法案效果显现前，保健股前景难以预测。

麦当劳跌0.6%，报94.59美元，此前该公司公布营收不及预期，并警告全球10月销售可能相对平稳。

苹果提振标普500指数和Nasdaq指数，此前法国兴业银行(Societe Generale)将该股目标价由500美元上调至575美元，并建议客户买入该股。苹果升2.4%，报521.30美元，对Nasdaq指数上涨居功至伟，给该指数贡献7.5点。

超过25%的标普500指数成份股企业将在本周公布业绩。

太阳能企业周一领跑，First Solar Inc (FSLR.O)大涨7.8%，报53.88美元，为百分比升幅最大的标普500指数成份股，Trina Solar TSL.N上扬2.7%，报17.01美元。

消息称，摩根大通(JPM.N)同美国司法部等其它政府机构达成一项130亿美元的初步协议，以了结对该行在金融危机之前出售给投资者的不良抵押贷款的调查。摩根大通跌0.1%，报54.27美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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