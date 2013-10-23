美股受企业疲弱获利拖累走低 波音逆势上扬

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
* 卡特彼勒公布业绩后走低，芯片股也下挫
* 波音上扬限制道指跌幅，因该公司上调全年财测
* 中国可能收紧流动性供应，以抗击通胀风险
* 道指回落0.4%，标普500指数跌0.5%，Nasdaq指数下挫0.6%
路透纽约10月23日 - 美国股市周三收低，因卡特彼勒(CAT.N)及一批芯片生产企业公布业绩后股价下跌，令标普500指数终止连续四日创纪录新高的势头。
卡特彼勒和波音(BA.N)的业绩折射出本季企业业绩和财测喜忧参半的现状，这使部分投资者感到不安。
卡特彼勒是跌幅最大的标普500指数成份股企业之一，该股重挫6.2%，报83.62美元，之前该公司第三次下调全年财测，且其获利也不及预期，使该股今日录得2011年9月以来最大单日跌幅。
“有很大的回调空间，因企业业绩的增速非常缓慢，尤其是像卡特彼勒这样世界瞩目的公司，它是全球市场上全球GDP表现的晴雨表，”Wells Fargo Private Bank的副首席投资长Erik Davidson表示，“世界其他国家在困境中挣扎是人尽皆知的事实，因此，像卡特彼勒这样的企业日子将不会好过。”
上涨股方面，波音急升5.3%，报129.02美元，之前该公司报告经调整后获利增长，并上调全年财测。
盘后，美国电话电报公司(T.N)报告营收略低于华尔街预期。
在迄今已公布业绩的三分之一标普500指数成份股企业中，66.3%的获利超过预期，略高于历史均值。约54%的企业营收超过预期，不及61%的长期均值。投资者担忧很多企业的获利增长并非来自营收增加。
“在之前关注其他事件后，市场关注点最终转向企业获利，”Davidson说，他认为迄今已公布的第三季业绩“乏善可陈”。
半导体类股.SOX急挫3.4%，一天前，BroadcomBRCM.O、Altera ALTR.O和RF Micro Devices RFMD.O加入英特尔(INTC.O)和德州仪器(TXN.O)的行列，下调其财测。
Broadcom股价回落2.9%，报26.36美元；Altera暴跌13.5%，报32.30美元。RF Micro重挫8.6%，报5.63美元。
道琼工业指数.DJI收低54.33点，或0.35%，至15,413.33点；标准普尔500指数.SPX收跌8.29点，或0.47%，至1,746.38点；Nasdaq指数.IXIC下跌22.49点，或0.57%，至3,907.07点。
标普500指数周二收在历史高位，连续第四日刷新纪录。当日，该指数年内累积上扬22%，接近2009年录得的23.5%的升幅。
周三，53%的股票收跌。
全球股市走低，受累于中国货币市场利率攀升，因市场担忧中国人民银行将收紧流动性供应以抗击通胀风险。
欧洲央行表示，明年将对欧元区银行实施严苛的资产审查，以增强对银行业的信心。这也打压市场人气。部分分析师称，如果审查发现意料之外的问题，投资者信心可能受创。
Netflix(NFLX.O)上扬2.4%，报330.24美元，周二该股大跌，因投资大亨伊坎减持该公司股份。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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