美股道指和标普500指数周五收在纪录高位

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约10月31日 - 美国股市道指和标普500指数周五收在纪录高位，三大指数连续第二周大幅上升，之前日本央行意外扩大经济刺激计划规模。
三大股指在10月上涨，从近期抛售中强劲反弹，这轮跌势几乎拖累标普500指数滑入修正区域。标普500指数从10月15日触及的低位回升了8.4%，年内迄今涨幅达9.2%。
Nasdaq指数周五收在2000年3月来最高，道指本周上涨3.5%，录得2013年1月来最大周度升幅。标普500指数创2011年12月来最大两周升幅。
股市全面上涨，126只标普500指数成份股触及52周新高，229只Nasdaq综合指数成份股触及新高。艾克森美孚(XOM.N)劲涨2.4%，报96.71美元，雪佛龙(CVX.N)扬升2.35%，报119.95美元，对提振道指和标普500指数贡献很大，之前两家公司公布了业绩。
“在突破移动均线后出现技术性买盘，推升市场至新高，而日本央行意大外扩大经济刺激规模的消息也为股市上升助力，”North Star
Investment Management Corp.首席投资长Eric Kuby说。
日本央行周五称，将年度日本公债购买规模扩大30万亿(兆)日圆，从而使持有规模以每年80万亿日圆(7,234亿美元)的速度增长。日本央行还决定，将上市交易基金(ETF)和日本房地产投资信托(JREIT)的年度购买规模扩大两倍，并购买存续期更长的债券。
之前一天美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布结束实施多年的经济刺激计划。
这可能扶助股市前景，特别是如果美国经济持续改善，企业业绩继续提供支撑。
本业绩期开锣至今，大部份已公布业绩的标普500成份股企业的获利好于预期。汤森路透数据显示，迄今有70%的标普500成份股企业公布了业绩，其中，75.8%的获利超过市场预期，远高于63%的过去20年均值。
道琼工业指数.DJI收涨195.10点，或1.13%，至17,390.52点，创纪录最高收位。道指盘中也触及17,395.54点的纪录高位。
标准普尔500指数.SPX收升23.40点，或1.17%，至2,018.05点，创纪录最高收位。Nasdaq指数.IXIC上涨64.603点，或1.41%，至4,630.741点。
本周，标普500指数上升2.7%，Nasdaq指数扬升3.3%。本月，道指上扬2%，标普500指数攀升2.3%，Nasdaq指数跳升3%。
Expedia(EXPE.O)劲升5.3%，报84.97美元，之前公布业绩。GoPro (GPRO.O)股价暴涨13%，报77.10美元，之前该公司公布好于预期的假日季销售预估。Expedia和GoPro是今日百分比升幅的最大个股之一。
在Nasdaq市场，跌幅最大的是星巴克(SBUX.O)，该股下挫2.3%，报75.56美元，上日星巴克公布业绩。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约81亿股，10月迄今日成交均值为78亿股。
纽约证交所，上涨股与下跌股分别为2,363股和717股，比率为3.30:1； Nasdaq市场，上涨股与下跌股分别为1,921股和816股，比率为2.35:1。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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