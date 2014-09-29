《信报》：美股大升大跌非好事

（9月29日财经评论）

习广思

美股上周四急跌265点，市场即忙于为跌市查找理由，上周五回升167点，日升日跌的走势令人无所适从，与其估升跌，投资者反而更要留意道指已经连续5个交易日出现Triple-digit上落，意味投资情绪变得波动。踏入第三季，汇市已经率先从第二季的休眠状态睡醒，波幅及成交量都大得惊人，现在由第三季踏入第四季，美股波幅突然扩大，或意味年底前金融市场将有一场大龙凤。

多得财经新闻资讯泛滥，上周四可以综合的股市坏消息多的是，包括苹果iPhone 6的操作系统问题、新手机的“屈机门”（Bendgate）拖累市值庞大的苹果股价急挫；市场又传俄罗斯计划对外资的制裁行动作进一步报复，包括容许国有化外资企业资产，令人回忆起俄罗斯回到共产党时代“共你的产”；市场又传欧洲最大对冲基金之一的BlueCrest CapitalManagement大规模裁员，触发该基金的仓位出现庞大的unwinding沽压。其他如伊斯兰国IS的消息、经济数据等都触动了市场神经云云。以上新闻值得一提的是BlueCrest CapitalManagement与上周辞退格罗斯的太平洋投资管理公司（PIMCO）都受到美国证监会注意。美国债市近年不寻常的发展，引起美国证监会关注是否有大型投资者运用其影响力取得优惠的买债价格，从而夸大基金回报。

PIMCO联同贝莱德首席执行员芬克（Larry Fink）合计管理3万亿美元规模的债券，相当于整个德国经济体的GDP，这两家公司自2008年以来增持债券一倍，增幅高于市场的50%，其后就出现QE，美国政府要高追美债，而以上基金则是最大持有者，意味政府都要向他们买债。根据彭博资料，桥水联合公司与BlueCrest资产管理公司等大型基金，也增持债券一倍；同期，美国投资银行却在减持债券仓位。以上对冲基金及债券基金，少许风吹草动即引来市场起波澜，而一些消息，随时可以是交易员放出来的“市场消息”，目的是吹起市场波幅。无论如何，这几天对美股而言确实是风起云涌，特别是格罗斯离开PIMCO转投Janus骏利的消息，应该尚有待市场反映。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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