分析：美股前路或更加坎坷 但投资者仍信心满满

2017年3月1日，美国纽约，纽约证交所开盘后不久道琼工业指数点位，当日该指数史上首次收在21,000点上方。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约3月1日 - 美国股市自特朗普当选总统以来的这轮凌厉涨势，带有情绪而非理性驱动的所有特征，但这并不意味着上涨行情已经终结，尽管前路很可能要坎坷一些。

几乎每天都在创下新高的美国股市，其估值已超过2004年的水平。特朗普周二在国会的讲话引发了新一轮购买热潮，因为他一贯夸张的论调收敛了很多，这引燃了投资者的乐观情绪--即便他的讲话对于市场期待已久的政策细节没有太多涉及。

对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将加速升息的预期升温，也助燃股市的涨势，银行类股周三领涨。

美股自11月以来之所以上涨，是因为市场预计，特朗普提议的放松监管、增加基建支出以及对企业减税等举措将刺激经济增长，以及企业获利。

但投资者警告称，现在难题出现了，那就是推动已承诺的政策改革在国会过关。事实已证明，即便是诸如废除奥巴马医保(Obamacare)等共和党已达成共识的问题，要获得国会通过也不是那么容易。

“倘若特朗普就一些重大事件兑现诺言，比如企业税改和放松监管...那么我认为市场就会持续走高；若否，则人们就会开始避险，”Northern Trust投资长Bob Browne指出。

股票估值肯定相当高。标普500指数自11月8日大选以来上涨12%，以未来12个月获利预估计的市盈率(本益比)目前为18倍；据汤森路透Datastream，此为13年以来高位。

然而，巴菲特等大户仍然乐观以对。他本周稍早对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，以当前利率水准看来，美国股市仍然便宜；但他也承认，可以想见美股“明天有可能大跌20%。”

不过巴菲特表示，对于谁会在当前收益率水准下承接30年期公债，他也感到匪夷所思。

根据美银美林分析师团队周三发布的报告，高估值本身并非卖出讯号，因为在牛市后期(有时可持续数年之久)，“企业获利会周期性上扬，而市盈率通常也会相应升高。”

该行分析师将标普指数年底目标调高至2,450点，或较当前水准上升约2%，并预期指数在有可能在2018年前的某个时点跌破2,230点。

尽管如此，对政策执行的高度预期以及股市估值高企，使得投资者置身于风险之中。

“对于政策推迟、摩擦、以及出现比市场目前所反应的更多负面因素，人们眼下的预期相当乐观，”BAML分析师称。

特朗普周二演说内容缺乏税改细节，令一些投资者颇感疑虑。

Brown Brothers Harriman首席投资分析师Scott Clemons说，谈到税改的“时间非常非常短”，该议题似乎成了“次等优先事项”。

但Clemons说，市场若是因此回落将属短暂阵痛，因为还有对强劲企业获利的期待在背后撑盘。

根据汤森路透I/B/E/S数据，标普成分股全年获利料上升超过10%。但这个预估数字有下降趋势。分析师预计当前季度获利料增长10.6%，而去年4月和今年1月的预估分别为增长18%和13.8%。

**美联储构成不利因素**

由于特朗普演说对政策细节轻轻带过，所以市场把焦点放在美联储或将更快升息、以及今年升息次数可能多于先前所想。投资者现认为美联储本月升息的机率，从周二的35%上升至65%。

加息鼓舞了投资者的乐观情绪，因为如果3月加息，则意味着决策者对美国经济的信心增加。但对股市投资者而言，加息也是一柄双刃剑。

美元在加息预期提振下上涨，美元指数的100日均线创下了2003年以来最高水平。

一般情况下，美元每上涨5-6%就会导致标准普尔500指数成分股企业收益下修约3%，因为在美元上涨情况下，以其他货币计算的营收在转换成美元收益时会减少。

美联储加息还意味着企业借款成本增加。在近十年未加息之后，利率上调将逐渐影响到企业开支，给投资者带来意想不到的风险。

其它风险还包括，未来一年美联储制定什么样的政策存在不确定性。由于任期结束或是空缺尚未填补，美联储八个拥有永久投票权的位置有六个将换上新人。

“当前我们对于美联储理事会将是什么样子毫无概念，我对未来一年更加担心，”Cumberland Advisors的投资长David Kotok称。

“这意味着我们完全不知道谁将会制定美联储的政策以及政策会是什么样。”(完)