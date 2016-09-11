美股展望：银行股涨势踉跄不稳 交易员评估美联储加息前景

2016年8月31日，美国纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约9月9日 - 一系列美国经济数据疲软降低了对美联储可能很快加息的预期之际，美国银行股罕见的一波抢眼涨势似乎也遭遇瓶颈。

标普500的银行股指数.SPXBK今年第三季迄今已涨近9%，远超过标普500指数.SPX同期1.4%的涨幅。该银行股指数虽然今年以来下跌4.6%，但仍有望录得逾一年来首次季度涨幅，因整个8月美联储官员发出立场日益强硬的表态，投资者从中获得线索指引。

低利率拖累银行获利，未来借款成本即便小幅增长，也会带来一些倍受欢迎的宽慰。

“银行贷款在增长，加息的可能性意味着，有理由预期银行业务会增长，并从中赚取更多钱，”Commonwealth Financial投资总监Brad McMillan表示。

Kingsview Asset Management投资经理Paul Nolte表示，银行股“走势一直追随美联储政策预期--加息预期升温，银行股就上涨，反之则下跌”。

9月初以来，就业市场、汽车销售、服务业和制造业数据均不及预期，似乎暗示升息预期笼罩阴云。据CME Group旗下的FedWatch工具，美联储在9月20-21日会议加息的可能性已从8月末的约35%降至只有24%。

此后银行股已跌2%，Nolte认为本月美联储会议前银行股可能都会维持疲态，之后会进一步下跌。

Prudential International Investments Advisers的首席投资策略师John Praveen表示，随着下个财报季拉开序幕，10月或将出现银行股反弹的催化因素。

之后，12月加息的可能性提高将开始成为焦点，为银行股带来另一个利好因素。FedWatch显示12月加息的可能性更大，目前这种可能性约为55%。

但随着一些关键数据降低了加息预期，预计未来几周银行股将走势震荡，整体市场料也呈这种趋势。零售销售、通胀和消费者信心等数据都将在未来一周公布，美联储会议前最后一波联储官员讲话也将成为关注焦点。

“只有零售销售大幅提高，通胀率上升，才会推动美联储(对9月是否升息)再做斟酌，”Wells Fargo Investment Institute全球市场策略部主管Paul Christopher表示。

周五的市场走势为联储会议前的行情透露一丝线索，其中标普500指数跌2.45%，为6月来最大单日跌幅，因之前波士顿联储总裁罗森格伦表示，如果美联储等待太长时间再加息，那么面临的风险会加大。银行股走势优于大盘，但仍下跌1.2%。(完)