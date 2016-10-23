美股展望：企业获利终止连四季衰退 将为股市上涨助力

路透纽约10月21日 - 标准普尔500指数成分股获利在连续四季萎缩后料将出现成长，美国股市正摆脱一重大障碍，这使得美国股市指标股指攻上记录高点已是举目在望。

标准普尔500指数于8月中旬创下纪录新高，尽管获利长期低迷。但在那之后指数一路走低，甚至是过去六周的多数时间都收在50日均线下方。部分分析师将近期疲态归因于市场预期企业获利再度没有增长，就连本周初止的估计数字亦是抱持此一看法。

不过微软(MSFT.O)及美国银行(BAC.N)等业者的获利优于预期，已经让市场风向转变，如今整体第三季获利预估已经转为成长1.1%，有效地终止了获利衰退潮。

“这次获利优于预期的幅度相当重要，”纽约Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan表示。

“上档突破的机会要远大于向下跌破，我认为这将在年底之前实现，”他说道。

年底前的季节性表现也站在股市多头这边。

经纪交易商LPL Financial数据显示，自1980年起，标准普尔500指数年末50个交易日的涨幅中位数为3.6%，以此涨幅估算指数年底将逼近2,200点，高于当前的纪录最高收位2,190.15；指数周五收在2,141.16点。

“由于获利衰退出现在本季划下句点的迹象，经济脚步更加坚稳，这可能带动市场走向典型的年末强势行情，”LPL资深市场策略师Ryan Detrick表示。

就获利喜出望外而言，一直拖累标准普尔成分股获利的能源股正引领风骚。

根据汤森路透I/B/E/S数据，在财报季初，能源股的获利较预期高出18%，获利高出预期的幅度大于金融股的11%，以及标准普尔500指数整体平均的7%。

能源股强势优于预期的表现，对于艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)及雪佛龙(Chevron)(CVX.N)这两大重量级能源企业财报而言是一大吉兆。

纽约Seaport Global Securities能源交易主管Roberto Friedlander指出，部分能源业者就算是在油价大跌之际也能获利。

他周五在一封电子邮件中称，能源行业获利之所以大幅优于预期，部分是因为投资人“未能真切评断行业降低成本并让损益平衡点下滑的效率及速度。”

标准普尔500能源类股指数.SPNY今年至今的涨幅已达15.3%，笑傲各大板块。其他拥有两位数涨幅的类股分别是公用事业类股.SPLRCU的10.8%及科技股.SPLRCT的11.2%。

Wunderlich的Hogan表示，能源股成为涨幅冠军“是一个重要的变化”，显示经济脚步更为稳健。

“人们正退出防御性个股，转进成长股。”(完)