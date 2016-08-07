美股展望：美股再创新高后 将从消费层面寻找指引

路透纽约8月5日 - 在周五强劲就业数据支撑下再创纪录新高的美国股市，下周将从经济的消费层面寻得指引，有迹象显示美国的消费势头颇为有力。

来自梅西百货(M.N)等百货店运营商，Michael Kors(KORS.N)等奢侈品公司，还有娱乐公司迪斯尼(DIS.N)的季度业绩报告将为美国股市确定基调，投资者也将关注周五出炉的美国零售销售报告。

“在我们心目中，消费者是个能让股市出现上涨趋势的因素，”U.S. Bank Wealth Management的首席股票策略师Terry Sandven说。“下周会说明问题的...如果零售销售数据显示，支出正开始回升，那对行情来说是个吉兆。”

股市带着正面势头走进下周，标普500指数.SPX在两个礼拜的周线几乎没太大变化之后，于周五创出日内纪录新高。

在第二季疲弱的经济增长数据公布后，就业数据为美国经济描绘了一幅亮丽的景象。近期数据显示消费者支出稳健，包括6月支出高于预期，因普通家庭购买更多的商品和服务。

标普非必需消费类股.SPLRCD在上半年表现疲软后，自6月底以来已攀升超过4%，与科技股和医疗股一道带动大盘走高。

迄今为止，已有三分之二的非必需消费股公布了业绩，据汤森路透I/B/E/S，这类企业第二季获利预计增长12.5%，高于7月初时预期的增长9%。

股市为了保持动能，将关注百货商店运营商类股，包括梅西百货， Kohls (KSS.N)和Nordstrom (JWN.N)，而此前一季的业绩都不理想。

标普500指数成分企业中已有约85%公布了业绩，第二季业绩预计下滑2.6%，情况并没有7月初担心的那么糟糕。然而，目前市场预期第三季获利将会是负数。

零售销售数据将为经济状况提供更多信息，也有可能给予美联储更多动力在今年稍后升息。

在强劲的就业数据公布后，交易商提高了对美联储将最快在12月升息的押注。

一些投资者担心股票估值已变得过高。标普500指数未来12个月的预期市盈率(本益比)为17.1倍，高于过去五年的均值14.5倍。

能打消这些顾虑的是一种看法，即由于债券收益率较低，投资者仍会被股票吸引，尤其是那些有高股息的股票。(完)