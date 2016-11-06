美股展望：美国大选选情紧绷 共同基金经理殚精竭虑作好准备

2016年10月24日，纽约证交所内工作的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约11月4日 - 对于美国民主党总统候选人希拉里来说，在大选中获胜较一个月前的不确定性更高了，这使共同基金经理预期市场将更加波动，因此增持现金并准备选择目标买入。

“市场一直以来预期希拉里将获胜，但随着美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)信件的发出，上述预期很有可能不会实现，”纽约Federated Global Allocation (FSTBX.O)基金的投资组合经理PhilOrlando称。

科米上周五给国会写信称，作为对希拉里担任国务卿期间私人电子邮件调查的一部分，更多希拉里的邮件将被详细审查。

自科米信件曝光后，指标标准普尔500指数已跌近2%，并创下近五年来最长跌势。

Orlando称，他所在的基金一直在增持现金，因市场有可能较8月15日创下的纪录高位2,193.81点最多下跌10%。

而Orlando并不是唯一这样做的人。周四公布的理柏数据显示，最近一周投资者抛售美国股票和债券基金。截至11月2日的七天，已有近77亿美元资金撤离应税债券基金，创下今年迄今最大单周资金流出量，同时美国股票基金的资金流出量为34亿美元。

他所在的基金目前对市场持中性立场。他称，这样做是以防共和党总统候选人特朗普获胜，或是民主党在赢得总统大选之外，还在参议院和众议院获得全胜的可能性；这两种结果将使市场至少再下跌5%。

纽约Ladenberg Thalmann资产管理公司执行长Phil Blancato称，市场动荡已令散户投资者感到焦虑；他提醒不要因大选导致的市场动荡而反应过度。

随着市场波动加剧，加州Sierra Investment Management首席投资长Terri Spath一直在抛售，将更多资产转入新兴市场债券和浮息债券，她称，这些投资目标应更不受美国大选结果的影响。

她称，“我们认为这将是场势均力敌的较量，如果波动加剧，我们希望离得远一些，”

但她称，她一直在买入的一个领域是基建和运输相关类股，这些股票跌幅较整体市场更大。

两位总统候选人都承诺增加对桥梁、隧道和其他交通枢纽的重建支出，iShares全球基建ETF (IGF.O)过去一个月跌4.3%。该指数是能最好展示全球基建股票走势的指标之一。

达拉斯Hodges Capital基金经理Eric Marshall称，他欢迎抛盘，因为除英退公投后美国股市短暂下跌外，2月以来美国股市一直稳步上扬。

他称，正将原先在投资组合中占比8%的现金减少比重，买入更多过去一周下跌的医疗保健和消费类股，并准备买入更多，以防一旦特朗普赢得大选，或者民主党获得全胜。

他称，“上次的赚钱机会是英退公投，我们准备再次找准机会捞上一笔。”(完)