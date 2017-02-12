美股展望：能源股能否扭转颓势 唯财报表现马首是瞻

路透纽约2月10日 - 油价自特朗普胜选以来的涨势，未能给能源类股带来持续提振，因能源股获利反弹乏力。但随着新一波季度财报陆续登场，这种情况可能将在未来一周发生转变。

受助于石油输出国组织(OPEC)削减产量，油价自特朗普胜选以来累计上扬约20%，美国原油期货自12月中旬以来一直守在每桶50美元上方。商品期货交易委员会(CFTC)布仓数据显示，对冲基金和其他投机客持有的美国原油期货和期权净多仓接近纪录高位。

但在11月8日大选后推动股市大涨的一支主力军--标普能源股板块.SPNY却没和油价并驾齐驱。该板块年初迄今下跌近4%。

“我们见到股市投资者和商品投资者的看法有那么一点点不同，”瑞银美洲财富管理驻纽约的资深股票策略师David Lefkowitz说。

“股票投资者似乎对大宗商品前景的担忧更多一点，而真正的商品投资者却好像不这么想。”

若双方的看法渐趋一致，能源股得以反弹，则股市的波动或将比近来数周剧烈一些。自12月7日以来，标普500指数.SPX的涨跌幅度都没超过1%。

能源板块和美国原油之间的关联最近也变得紧密，相应的关联度指数升至三周高位0.61。

**财报很关键**

能源板块表现欠佳，部分原因似乎是企业季度财报令人失望。去年油价跌破每桶30美元，外界在简单比较之下，预期能源企业如今将从油价涨势中获益。但迄今为止这些企业的表现都差强人意。

汤森路透截至周五早间的数据显示，能源板块第四季获利料小幅减少。一个月前的预估则是增加近5%。

而且，该板块财报优于预期的企业比例迄今只有58%，远低于标普整体的68%。

“拖累这个板块的原因在于，把主要企业混为一谈，而他们的情况却是参差不齐的，”，Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan说。

这样一来，就应当关注能源企业下周将登场的新一波财报，其中包括Marathon Oil(MRO.N)、戴文能源(Devon Energy)(DVN.N)和一些小型能源股的财报。

汤森路透StarMine的预估显示，戴文能源预计实现温和盈利，上年同期曾蒙受大幅亏损，Marathon则预计削减近90%的亏损。两家公司第三季获利均有明显惊喜，并且自大选以来二者股票表现都超越同业，戴文能源上扬8.3%，Marathon则飙升13.6%。

“肯定需要看到获利方面的一些实证，才能从此处往前赶超，”U.S. Bank Private Client Reserve总经理Jeff Zipper说。

“首先要从这些企业财报中清楚了解一些情况，至少是在能源板块，才能有后续的跟进发展。”(完)