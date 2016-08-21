美股展望：美联储年内料将升息 景气循环类股或将受益

- 路透纽约8月19日 - 如果美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦讲话打下更欢迎今年稍后升息的基调，那么下周股市将继续轮炒标准普尔500指数中的景气循环类股，进一步远离防御类股。

包括颇有影响力的纽约联储银行总裁杜德利在内，本周发表讲话的美联储数位官员，似乎都在为叶伦及其周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的演讲铺平道路。

杜德利周二称，美联储最早将在下月升息，他的讲话带动标准普尔500指数下跌，电信.SPLRCL和公用事业类股.SPLRCU以重挫领跌大盘。

这两类股今年迄今仍累计上涨逾15%，其股价上扬部分是因固定收益的回报率处于纪录低位，投资者偏好这两类股的高股息收益。如果开始升息的话，市场认为这两类股最易遭受抛压。

由已开始的轮炒行情来判断，市场似乎已为升息作好准备。

标准普尔500指数旗下公用事业类股周五连续第四周周线下跌，目前较7月初触及的纪录高位已下挫近6%。

另一方面，工业类股连续三周上扬，周五收盘较一个月前创下的纪录高位仅低0.2%，目前较8月1日创下的本月低位涨逾2%。

Wunderlich证券驻纽约的首席市场策略师Art Hogan称，近期公用事业及电信类股的跌势是“近期我们在股市看到的最有建设性的事情。”

他称，美联储正在为今年升息作准备。“自从上次叶伦发表公开演讲以来，经济数据一直在好转。”

“美联储官员过去一两周的肢体语言暗示要为‘升息作好准备。’杜德利的肢体语言暗示美联储态度更加鹰派。”

Wells资本管理的首席投资策略师Jim Paulsen称，尽管美国升息可能性上升不会给股市涨势带来致命一击，但股市板块轮炒不尽然意味着标准普尔500指数将较目前水准大幅上扬。

他称，“板块轮炒将刺破防御类股可能存在的泡沫，但不会带动整体股市下跌。”

他预计叶伦下周至少将表现出最低限度的鹰派姿态，而这将有利于大宗商品类股及与经济成长相关的其他类股。

“美联储几乎是被迫对经济动能好转作出反应，”Paulsen称，“市场将更看好景气循环类股，远离防御类股。”(完)