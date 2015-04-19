美股展望：投资者将从企业财报中寻觅市场走向线索

图为纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约4月17日 - 投资者将留意下周蜂拥而至的企业财报，以便更明晰地认识美国经济形势，从而尝试判断美股是将从周五挫跌中反弹还是会继续下滑。

标准普尔500指数周五下跌1.1%，创3月25日以来最大单日跌幅。股市下跌是由于霍尼韦尔(HON.N)和通用电气(GE.N)因美元升值而受创，中国加强交易监管以及希腊在欧元区的前途引发市场忧虑。

自2月25日触及2,119.59点的高位后，标普指数一直持于大约80点的区间内。投资者愈发担心美元走强对企业季度获利的影响，即便他们仍然谨防错过任何涨势。

“市场将会再度平静下来，等待企业财报出炉，并看看希腊24日将会发生什么事，”纽约Cuttone & Co高级副总裁Keith Bliss称。欧元区财长将于4月24日召开会议，尝试就希腊债务偿还问题达成协议。

下周是财报密集出炉的一周，包括亚马逊(AMZN.O)、通用汽车(GM.N)、波音(BA.N)和摩根士丹利(MS.N)在内的众多公司将公布业绩。这些财报或将帮助投资者研判美元上涨的影响，并评估经济力道如何。

“大部分公司的获利好于预期，但营收不及预期，截至目前的一段时间以来都是这种情况，”LibertyView资本管理公司总裁Rick Meckler说。

“他们的获利状况使其股票免遭实质性抛售，但营收增长不佳又让股票不能真正大涨。”

根据汤森路透数据，至今公布财报的59家标普500指数成分股企业中，获利超出预期的占到74.6%，高于过去四个季度的均值70%，以及1994年以来均值63%。

不过，营收状况令人失望，45.8%的企业营收好于预期，远低于过去四季均值58%，及2002年以来的均值61%。

Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan表示，下周将有更多财报出炉，能更好地判断美国企业第一季的情况。

尽管股市在财报季走势通常较为波动，但对于那些即将发布财报的企业，期权市场交易商似乎并未对其股票走势的波动性发出太多警示。

也有一些例外。杜邦(DD.N)面临着维权投资者要求增加董事会席位以及拆分公司的压力，料将比通常显示出更大波动性。联合技术(United Technologies)(UTX.N)亦如此。

两家公司股价对业绩作出反应的波动幅度通常约为1%；本财报季，期权交易预示联合技术和杜邦的反应波幅分别为2.3%和2.7%。

基于期权市场交易，互联网巨头Facebook(FB.O)和谷歌(GOOGL.O)的股价波幅分别料在6.5%和4.3%，低于财报出炉后的波动均值。(完)

(编译 王兴亚；审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。