美股展望：投资者担心股市2016年末意外大涨后 2017年初会下跌

2016年12月30日，纽约证交所内的一名交易员戴着2017造型的眼镜。 REUTERS/Stephen Yang

路透纽约12月30日 - 2016年末股市在美国大选推动下意外创新高后，投资者担心2017年初市场将出现下跌。

标准普尔500指数.SPX2016年将收高约10%，包括股息再投资的整体回报约为12%。这高于2015年底路透调查中市场人士预计的个位数百分比涨幅，而且超过一半涨幅是在11月8日特朗普赢得美国大选后录得的。

道琼工业指数.DJI2016年涨幅将超过13%，整体回报超过了16%。

不过本月稍早的路透调查显示，此后投资者预计标准普尔500指数2017年涨幅约在5%左右。

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，美国股票型基金在12月28日止当周流入118亿美元，而2016年大部分时间股市都缺乏这种热情。

但投资者认为2017年浮现几个警讯，包括股票估值位于传统上高昂的水准，投资者人气格外偏多，以及美联储今年可能数度升息。

在此同时，外界对特朗普政策议题的期待，为推升市场的部份原因；一旦特朗普就任，市场对他的期待若是落空，行情可能就会回落。标普指数自美国大选结果出炉以来涨逾5%，道琼指数则攀升逾8%。

“时序迈入新的一年，股票短期可能有些疲弱，主因股市此前已然上涨，”Global Markets Advisory集团资深市场策略师PeterKenny指出。

**考量减税因素**

近年来，1月份对股市而言都不太好过，标普500指数在2014年、2015年及2016年这三年的1月份跌幅至少都在3%以上。2016年伊始，标普指数经历有史以来最糟的10天，因市场担忧商品价格遭打压、中国经济放缓，以及美联储继2008年首度升息后可能过度积极加息。

现在又到了年初，市场最早可能下一周就会迎来大考。在2017年来临之前，投资者可能一直没有抛出手头的获利股，他们期待特朗普政府上台后能降低相关税负。

“2016年很多人没有逢高抛售，期待2017年能享受更低的税率，”Kingsview Asset Management的投资组合经理Paul Nolte称，“所以我们可能会看到新年开局股市偏弱，因为早有打算的投资者会锁定部分获利。”

特朗普1月20日将走马上任，投资者会开始评估新政府如何落实通货再膨胀政策。美国大选之后，人们对这些政策的憧憬在一定程度上推动了2016年末的股市反弹。

Wells Fargo Investment Institute的资深全球股票策略师Scott Wren称，“市场有些偏乐观的意味，这不仅仅是因为特朗普当选以及外界认为特朗普当选会对商业有利，而且还因为共和党能够紧紧控制参议院，这是始料未及的。”

“但并不是所有的这些政策像盖个章一般轻易，这些政府必须要修改、讨论，你也不知道力度会有多大，此外政策还得落实。”(完)