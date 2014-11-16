美股展望：餐饮股上扬预示弹性消费类股表现或将跟进转好

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透纽约11月14日 - 美国经济改善今年迄今还未能刺激弹性消费支出，但随着假期的脚步接近，近来餐厅类股上扬预示其他零售业者未来一段时间或有不俗表现。
标准普尔500非必需消费类股指数.SPLRCD今年累计涨约3%，仅标普能源指数.SPNY表现比它更差。
但餐厅类股近期的表现为股市带来一缕阳光。道琼美国餐厅酒吧类指数.DJUSRU自9月初以来已上涨约4%。同期标普500非必需消费类股指数涨幅却不到1%。
Evercore ISI资深执行董事Oscar Sloterbeck表示，通常餐饮股与其他零售股关联密切，不过目前消费者偏好显示外食的兴趣要大过买衣。
Buffalo Wild Wings(BWLD.O), 达美乐披萨(DPZ.N)、Darden Restaurants(DRI.N)和Cracker Barrel Old Country Store(CBRL.O)的股票9月以来均大幅上涨。
就业整体复苏且汽油降价，再度激励中等收入消费者外食。
“接触消费者最快的途径可能就是透过他们的食慾。”道富环球投资管理(SSgA)首席投资策略师Michael Arone称。他表示其他弹性支出个股也将受到一点影响，不过会慢一些。
虽然餐厅业绩上升可能和平均用餐者帐单金额多寡增加有较大关系，但有愈来愈多人相信，拜能源价格下降之赐，非必需消费品企业将可见消费者支出增加。
根据美国汽车协会，常规每加仑汽油均价现为2.914美元，低于一个月前的3.186美元，目前是2008年以来汽油价格持续下跌最长的一段时间。
Sizemore资本管理公司投资长Charles Sizemore指出，这可能在未来几个月内提振非必需消费品的支出。
周五数据显示，美国零售商报告10月销售强劲，表明美国人消费热情高涨。
然而期权市场交易商似乎并不期待，零售业在此次假期季节能擦出多少激情。
Livevol数据显示，SPDR标普零售业基金(XRT.P)的30天期隐含波动率周五报16%，在其52周区间的第16百分位。
“基于整体波动率较低，如果假期季消费者支出结果好于预期，那在期权市场进行那样押注的人都将大赢，”Capital Market Laboratories执行长Ophir Gottlieb称。(完)
(编译 张若琪 审校 白云)
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