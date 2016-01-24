美股展望：投资者关注美联储会议 企业财报也将提供指引

路透纽约1月22日 - 希望下周股市可以持续最近反弹势头的投资者将密切关注美联储政策会议，以寻觅其可能减缓加息步伐的迹象。

标普500指数.SPX今年迄今跌幅已达9%，归因于对中国经济减缓的担忧、油价下跌、以及美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)预计今年将加息四次的言论。

但投资者预期，美联储在周三结束为期两天的会议时可能软化对利率的论调，尤其是之前欧洲央行总裁周四德拉吉的讲话提升了3月放宽政策的可能性。

“外界臆测，美联储传递出的信息仍将温和，他们一直谈论的四次加息并不切合实际，因此这被视为对股市有利，”O’Neil Securities的纽交所场内业务主管Ken Polcari表示。

投资者还将迎来一系列企业财报，各行各业的主要企业业绩将表明第四季获利前景是否过于悲观。

道琼工业指数成分企业中，波音(BA.N)、麦当劳(MCD.N)、3M Co (MMM.N)、联合科技(UTX.N)将公布业绩。投资者将关注这些大型跨国企业，寻觅有关美元强势对出口和利润率影响的线索。

科技巨头苹果(AAPL.O)也将公布财报，投资者将予以密切关注，寻觅有关iPhone销售下降的迹象。之前苹果的部分供应商公布了营收疲软预期。若iPhone销售真的下降，那么苹果股价可能连续第三个月下跌，对整体市场的影响也会很大。

“我们将不仅会充分了解到已过去的第四季业绩，而且最重要的是会了解到财测情况，”Kenny & Co LLC股市策略师Peter Kenny表示。

“在讨论美国经济能否安然度过全球风暴方面，财测要远远更重要得多。”

哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)和Hess(HES.N)等企业将提供一些初步线索，显示能源企业获利所受到的影响。汤森路透数据显示，该公司获利料锐降73.3%。

材料、金融、科技和能源类股财测下降已经将标普500指数获利恢复增长的时间推迟至第二季。

“在开始看到对2016年的一些获利成长预估时，料不会在第一季和第二季看到太明显的增长，”Boston Private Wealth的首席市场策略师Robert Pavlik表示。

Pavlik表示，虽然今年下半年获利料大幅增长，但还要取决于消费者增加支出以及美元企稳。

本周尾段美国还将公布第四季国内生产总值初值。但由于市场本就预期第四季经济温和增长0.8%确认经济减速的看法，若最终数据接近预估，投资者不太可能受到影响。(完)