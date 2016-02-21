美股展望：通胀数据意外强劲 令市场更加聚焦美联储动向

路透纽约2月19日 - 未来一周将有很多经济数据发布，同时多位经济决策者也将发表讲话，投资者准备把关注重点放在美国联邦储备委员会(美联储/FED)，寻找有关该央行下一步行动的线索；而周五出炉的通胀数据意外强劲，将令投资者的关注更佳热切。

原本关于2016年升息的预期是三到四次，但市场参与者近来认为，考虑到通胀疲弱和全球市场震荡，美联储今年可能最多升息一次。

但周五发布的数据显示，美国1月核心消费者物价指数(CPI)较前月增加0.3%，为2011年8月以来最大升幅；同比增长2.2%，为2012年6月以来最大增幅。该数据尽管并非美联储最关注的通胀指标，但升逾央行设定的通胀目标2%，因此受到特别的关注。

物价压力加剧已改变了市场对美联储下一步行动的预期。

“通胀数据无疑让市场措手不及，”德意志银行驻纽约的资深分析师Joseph Lavorgna说。

“上周的这个时候，市场还预期年底前升息一次的机率为25%，而现在已经超过40%，基本就是因为周五公布的CPI升幅强于预期。”

美元和美国公债收益率在CPI数据公布后不久双双走升，市场认为通胀率上升将促使美联储收紧政策。欧元则触及2月3日以来低位。

股市也在密切关注对美联储政策的预期情况。利率下降往往会支撑股市，公用事业类股等派息较高的股票受到投资者青睐。在利率上涨的环境下，银行类股倾向于引领走势。

美国股市今年以来已最多下跌11%，而升息预期被视为导致股市下跌的一个原因。标准普尔500指数.SPX今年迄今下滑6%，并录得今年以来第三周上涨。

Wells资本管理公司首席投资官Jim Paulsen说，通胀数据将连同最近更为强劲的就业和消费支出数据一起，令美联储不得不认真考虑增加升息次数。

**多位联储官员将发声**

美联储偏爱的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数将于周五发布，该数据可能会证实或者扭转CPI数据的整体趋势。其他下周将出炉的可能推动市场走势的数据还包括制造业与服务业采购经理人指数(PMI)，以及两项消费者信心指标。

投资者和美联储可能把企业获利下滑和2016年展望调降，视作促使联储在更长时间内维持低利率的原因。投资者目前估计标普500成分股企业第四季获利下降3.7%。

即将公布的数据也令人更为关注下周多位美联储官员将发表的讲话，包括周二的联储副主席费舍尔、以及周四的亚特兰大联储总裁洛克哈特，寻找联储论调转向的线索。里奇蒙与堪萨斯城联储关于企业状况的调查也将于下周出炉。

“我认为美联储帮不了股市，他们只能伤害股市，”Phoenix金融服务公司首席市场分析师Wayne Kaufman说。

“如果他们太过强硬，就会伤及股市；若太温和可能会略有帮助，但也无法带来可持续的投资需求。”

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三称，在通胀预期下降和股市波动的时候继续升息是“不明智的”。这标志着布拉德立场的重大改变，他是美联储中立场较为强硬的官员之一。

美联储决策委员会将于3月15-16日举行下次政策会议，政策声明发布后联储主席叶伦将举行记者会。(完)