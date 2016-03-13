美股展望：投资者目光转向美联储 探究未来升息步伐

路透纽约3月11日 - 下周美国联邦储备委员会(美联储，FED)将召开政策会议，过去一个月推升美股的投资者将从中寻找关于未来升息步伐的线索。

最近公布的经济数据缓解了对美国可能步入衰退的疑虑，并扶助标普500指数.SPX自2月中以来反弹11%。

但国内经济形势改善的迹象可能也激励美联储加快计划中的升息，因此或会打压投资者对股市的热情。

美联储周三将结束为期两天的政策会议，外界广泛预期会后声明将维持指标利率不变。路透调查分析师预计美联储在6月底前加息一次，然后年底前还会有一次加息。美联储去年12月启动了近十年来的首次加息。

“届时市场将仔细分析此次会议声明中的个别措辞，了解美联储采取行动的可能性有多大，以及多久才会进行下次升息，”Greenwood Capital Associates投资总监Walter Todd表示。

如果美联储发出信号，表明其加息步伐将快于市场预期，那么可能压抑股市动能。

尽管投资者可能目前押注今年余下时间将升息一次，但Todd表示，“美联储上次声明明确表示，他们希望加息不只一次。”

据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch显示，交易员并不认为美联储下周会议会调整利率。

“大家所做计划都是针对(美联储)不采取行动的情形，因此如果这次有行动，我认为会对市场有负面影响，”Meridian Equity Partners高级经理合伙人Jonathan Corpina表示。

实际上在整个此轮股市牛市行情中，美联储一直维持利率在近零水准。周三是这波牛市的七周年。

据S&P Capital IQ，过去一个月，非必需消费品类股的表现优于必需消费品类股，这表明投资者预期美联储暂时将维持利率不变。

“过去几周，股市‘冒险意愿’开关处于‘开启’位置，”S&P Capital IQ在报告中称。

标普500指数连续第四周上涨，今年迄今仅跌1.1%。3月以来，标普每个类股都上扬，其中能源股领涨。

近几个月，股市走势基本上与油价波动密切相关。因此美国原油价格回到今年年初水准上方，并升至约每桶40美元，这是美国股市反弹的一个关键因素。

其他商品市场企稳，且对中国经济放缓疑虑减弱，再加上美国经济数据好于预期，也支撑股市。

下周将有更多美国经济数据出炉，包括零售销售、楼市和工业生产数据。

“股市上涨，是因为有迹象显示经济并没有走向衰退，而我们以前则在消化衰退的预期，”Wells Capital Management投资总监Jim Paulsen表示。

“但最终，”Paulsen说，“如果美国经济表现不错，那么利率就将成为一个问题。”(完)