美股展望：焦点转至就业报告等经济数据 从中寻找后市方向

2016年6月29日，图为纽约证交所内的工作场景。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约7月29日 - 标准普尔500指数过去12个交易日来陷于狭幅区间波动，寻求方向的美国股市下周将把注意力从第二季企业财报转移至经济数据。

投资者将找寻经济力道的蛛丝马迹，以巩固标普500指数周五盘中创新高反映出的正向动能。下周数据预计将显示制造业和服务业7月扩张，7月非农就业岗位料稳健增长18万个。

“我认为美国经济正在变好，而且仍可改善。整体基调将是经济以适当步伐愈来愈好。”富国基金管理公司首席股票策略师John Manley指出。

美股近来走势平淡，因第二季获利好于原先预期，但第三季展望则变差。事实上，截至周五的12个交易日标普500指数都在不到1%的区间波动，根据LPL Financial资深市场策略师Ryan Detrick，这是1970年以来交投最呆滞的一段时间。

也难怪投资者难做决定；他们受到一连串其他因素的拉扯，包括对全球经济的担忧，以及几季以来获利疲软难以支撑股票此前急涨的走势。目前股票估值已贵，但其他资产类别也如此。

标普500指数在接近纪录高位交投，据汤森路透数据，其成分股未来12个月预期市盈率(本益比)约17.2倍，高于15.5倍的中值。

但卖出股票也不是显而易见的选择，因为那些必须维持投资的市场人士其他选择不多。债券价格也高，收益率接近纪录低点；而以石油为首的大宗商品在上半年强弹后，也遇到了阻力。美国原油7月回跌14%。

标普500指数盘踞在接近7月22日所创纪录收盘高位2,175.03点的地方，目前缺乏方向可能也是力道的暗示，市场正在消化这些新高点。

Destination财富管理执行长兼创办人Michael Yoshikami称，如果就业报告和预期差太多，周五可能给股指带来打击。

但他表示，无论是这种打击还是即将公布的财报，都不足以为股市设定新方向，因11月8日美国总统大选前的选战最后阶段还有许多不确定性。

“从现在到选举日，还会有那么多重要新闻，因此市场很难真的大涨。”Yoshikami说。(完)