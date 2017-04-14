美股展望：Netflix财报将成为科技股涨势的试金石

路透旧金山4月13日 - 下周Netflix(NFLX.O)将为科技业财报季揭开序幕，届时将考验科技股涨势的持久性；科技股迅速增长，如今已占到美国股市整体市值的两成以上。

苹果(AAPL.O)、Facebook (FB.O)及其他硅谷重量级企业股价大涨，已经带动标普500科技类股指数今年至今上涨10%，为标普500指数涨幅4%的两倍有余。科技类股整体市值现已达到4.4万亿(兆)美元，较市值第二高的金融类股高出30%，几可和美国联邦储备委员会(FED/美联储)的资产负债表规模相媲美。

对于这些科技业者而言，下道考验在于其获利增长能否充分证明他们过大的股价涨幅是合理的。

揭开序幕的将会是周一公布的Netflix财报。分析师预期这家串流视频服务行业先驱的每股盈余(EPS)将成长四倍。但由于其股价在过去六个月里已经暴涨43%，目前的预期市盈率(本益比)高达109倍，许多投资人认为Netflix的估值更多是基于人气，而非基本面。

“市场对于Netflix消息的反应将很能说明问题，”旧金山Wedbush Securities高级副总裁Stephen Massocca表示。“若稍偏负面的消息导致15点的下跌，则这意味着股价已经过高，市场只会对最棒的消息给予奖赏。

许多科技股的涨势是受甚具野心的获利预期驱动。根据汤森路透I/B/E/S，第一季科技股的获利料上升14.7%。这将相当于标准普尔500指数成份股企业获利增幅的近三分之一。标准普尔500指数成份股当季获利料增长10.4%。

“大家感觉良好是很不错，但如果没有人买进，企业公布令人失望的营收，这就会影响到它们的利润，接下来你将会开始说，再等一下，”GLOBALT Investments投资组合主管Thomas Martin表示。

科技股和标普500指数一样，数周来表现低迷，因华尔街重新评估美国总统特朗普是否有能力让削减公司税议案在国会获得通过。

但根据追踪资金流动的ETF.com，4月迄今，投资人在美国上市的Technology Select Sector SPDR基金(XLK.P)投入1.22亿美元，今年流入该基金的资金总计达到14亿美元。

在科技股升势中，半导体类股尤其明显，费城半导体指数在过去一年上涨了40%。第一季半导体企业的EPS料将增加46%，受惠于汽车和行动(移动)设备的芯片使用量增加。其中涨幅最大者之一--高通(QCOM.O)，将在周三公布财报。

尽管高通与苹果的法律争讼已殃及其股价，但其营收料将增加6%，EPS则料增长14%。(完)