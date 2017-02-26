美股展望：特朗普国会首秀 股市创纪录涨势面临考验

路透纽约2月24日 - 美国总统特朗普的经济规划为美国股市创纪录的涨势添柴加火，但投资者担心，如果特朗普下周在国会的首次发言让人觉得这些计划兑现起来会很缓慢，或者计划过于模糊不清，都可能给火热的股市泼上冷水。

自特朗普11月8日胜选以来，标准普尔500指数.SPX已累计飙升10%，共和党政府的国内经济议案让市场感到非常乐观，这其中包括企业税改计划。

但目前为止议案的具体细节少之又少，一些投资者认为，特朗普周二首次发表重要的总统演说时，除了泛泛而谈地进行概述，还需给出更多信息。

“如果他下周的讲话细节很少或者根本没有细节，只是说说再次伟大什么的，那么就可以将此形容为是盔甲出现了第一道裂纹，”TD Ameritrade驻芝加哥首席市场策略师JJ Kinahan说。

目前特朗普已经说了够多的话，来扶助主要股指冲至历史高位。道琼工业指数.DJI收盘价本周连续第11日创纪录新高，为30年来最长。

股市估值昂贵，令很多市场参与人士预计会出现回调。汤森路透数据显示，以未来获利预估计，标普500指数的市盈率(本益比)接近18倍，高于15倍的长期均值。

从周二的讲话中，“市场希望听到具体的税改计划，不管是能获得共和党内部的青睐，还是有可能取得温和派民主党的认同，”RidgeWorth Investments资产管理主管Alan Gayle说。

“如果市场开始对特朗普兑现承诺的能力产生怀疑，那么我认为市场回调个5%是很容易的，”Gayle说道。

投资者还在关注特朗普经济计划时间表的相关线索。美国财长努钦周四展示了一份雄心勃勃的时间表，要在8月底前正式颁布针对中产阶级和企业的减税计划。

“能让涨势停下脚步的一件事，就是有任何迹象表明今年无法看到大部分计划兑现，”Key Private Bank首席投资策略师Bruce McCain说。“我认为这可能打消市场的一些热情。”

投资者还将留神听取有关国会共和党所推动边境调节税的评论，特朗普周四接受路透专访时，对边境调节税提议予以了肯定，之前对该提议的态度一直模棱两可，这是共和党逾30年来首次全面税改计划的核心部分。

特朗普讲话之前，股市期权市场尚未预测讲话将引发市场剧烈波动。标普500指数的平价跨式期权显示，股市到周三收盘价时的涨跌幅度料为0.9%。

投资者似乎乐于投身股市，汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，美国股票基金在2月22日止当周录得27亿美元资金净流入，为连续第四周经流入。

但一位知名投资者、维权投资公司ValueAct Capital的Jeffrey Ubben周三告诉路透，他的公司一直在从资本市场撤走资金，因估值已经过高。

除税改之外，投资者还很希望了解特朗普废除“平价医疗法案”(Affordable Care Act)、放松企业监管、以及增加基建支出的相关计划。

就在这周，工程和建筑类股部分回吐了大选后录得的涨幅，因担心特朗普的基建议案将推迟到明年实施。

但Robert W. Baird & Co的首席投资策略师Bruce Bittles说，虽然一些投资者急切想要了解政策细节，但从更宏观的层面来看，更大的变化在于白宫。

“股市的整个涨势是建立在这样一个基础之上，即华府从一个对商业不友好的政府转变为一个亲商的政府，”他说。“至于细节，我认为只是噪音而已。”(完)