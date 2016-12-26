一周展望：特朗普强硬贸易政策呼之欲出 可能危及美股上涨行情

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透纽约12月23日 - 美股在特朗普当选美国总统后上演的年末涨势，是建立在下述预期之上：新政府放宽监管、大举减税和推出大规模财政刺激。
然而特朗普阵营逐步透露出来的迹象说明，或许会损害这场蜜月的更为强硬的贸易政策可能即将出台；投资者在研判目前估值已然偏高的股市还有多少上涨空间时，也最好更加重视这种前景。
对中国强硬的Peter Navarro被任命领导新成立的全美贸易委员会(White House National Trade Council)，这显然在暗示，特朗普竞选时承诺将重新谈判贸易协定甚至要对所有进口征税，这项承诺很有可能兑现。
Navarro以及商务部长被提名人罗斯(Wilbur Ross)都青睐一项所谓边境调节税政策。这项政策也是包含在众议院议长莱恩(Paul Ryan)的Better Way税收改革计划中。特朗普常常在一系列经济问题方面听取罗斯的意见。
德意志银行的分析师估计，若这项税收政策得以实施，或将把通胀率推升至远高于美联储2%目标的水平，并激励美元升值15%。
根据分析师的计算，在所有其他因素不变的情况下，若美元升值5%，将导致标准普尔500指数.SPX成分股企业的获利下修约3%，并对经济增长率造成0.5个百分点的拖累。自美国大选以来，美元指数.DXY已经上涨了5%。
富国银行基金管理公司的首席投资策略师Brian Jacobsen表示，更加严厉的贸易政策或许不会导致全面的经济减速，“但我预期会出现局部的制造业衰退，工厂聘雇增幅也会缩小”。
他指出，该边境税可能招致别国的报复举措，从而给市场投下不确定性。
“即便这项立法的起草者的出发点很单纯，但其他国家可能会以此为藉口扶持或补贴本国的重点行业。”
**最大的经济风险**
股市自11月8日来全线上涨，标准普尔500指数上涨5.7%，道琼工业指数.DJI攀升近9%，接近两万点大关。在大选后的这波涨势中，银行股.SPXBK等板块大涨近25%。
美国股市的估值也变得更高。汤森路透数据显示，标准普尔500指数预估市盈率自选举日来以上升了一个大点，从16.6升至17.6。这比15左右的长期均值高出了约17%。
小盘股也变得更为昂贵。罗素2000指数的预估市盈率从11月8日的22升至26，而该指数上涨了14%。
据汤森路透Proprietary Research预估，标普500企业获利明年料将增长12.5%。若受到外界因素的影响，如贸易争端升温，美元因新的贸易壁垒预期而进一步升值，企业无法实现这一目标，则将影响股票的估值。
路透对美国初级市场交易商、华尔街顶级银行经济学家的调查显示，对于近期经济前景而言，最大的风险因素是特朗普仍未成型的贸易政策，而非财政政策、强势美元及利率上升等其它因素。
据位于康乃狄克州JonesTrading的首席市场策略师Michael O’Rourke，对进口加征关税的想法“应当令人警觉”。
“如果我们陷入贸易战，将对股市非常不利，”他说道，并补充说，股市上涨势头，以及假日因素导致参与者稀少，目前为止一直阻止市场重新定价，但“这波涨势可能即将受限，这种情况也就很可能出现”。
O'Rourke称，若实施进口税，首当其冲的将会是代表全球化贸易的科技行业。
德意志银行的汽车类股分析师预估，边境税会令依赖全球供应链的其它行业受到冲击，譬如会导致新车成本跳增幅度达10%。(完)
(编译 郑茵/徐文焰/张荻/侯雪苹；审校 张涛/戴素萍/龚芳)
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路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。