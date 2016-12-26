一周展望：特朗普强硬贸易政策呼之欲出 可能危及美股上涨行情

2009年6月资料图，一名男子在纽约证交所门前的椅子上读报。 REUTERS/Eric Thayer

路透纽约12月23日 - 美股在特朗普当选美国总统后上演的年末涨势，是建立在下述预期之上：新政府放宽监管、大举减税和推出大规模财政刺激。

然而特朗普阵营逐步透露出来的迹象说明，或许会损害这场蜜月的更为强硬的贸易政策可能即将出台；投资者在研判目前估值已然偏高的股市还有多少上涨空间时，也最好更加重视这种前景。

对中国强硬的Peter Navarro被任命领导新成立的全美贸易委员会(White House National Trade Council)，这显然在暗示，特朗普竞选时承诺将重新谈判贸易协定甚至要对所有进口征税，这项承诺很有可能兑现。

Navarro以及商务部长被提名人罗斯(Wilbur Ross)都青睐一项所谓边境调节税政策。这项政策也是包含在众议院议长莱恩(Paul Ryan)的Better Way税收改革计划中。特朗普常常在一系列经济问题方面听取罗斯的意见。

德意志银行的分析师估计，若这项税收政策得以实施，或将把通胀率推升至远高于美联储2%目标的水平，并激励美元升值15%。

根据分析师的计算，在所有其他因素不变的情况下，若美元升值5%，将导致标准普尔500指数.SPX成分股企业的获利下修约3%，并对经济增长率造成0.5个百分点的拖累。自美国大选以来，美元指数.DXY已经上涨了5%。

富国银行基金管理公司的首席投资策略师Brian Jacobsen表示，更加严厉的贸易政策或许不会导致全面的经济减速，“但我预期会出现局部的制造业衰退，工厂聘雇增幅也会缩小”。

他指出，该边境税可能招致别国的报复举措，从而给市场投下不确定性。

“即便这项立法的起草者的出发点很单纯，但其他国家可能会以此为藉口扶持或补贴本国的重点行业。”

**最大的经济风险**

股市自11月8日来全线上涨，标准普尔500指数上涨5.7%，道琼工业指数.DJI攀升近9%，接近两万点大关。在大选后的这波涨势中，银行股.SPXBK等板块大涨近25%。

美国股市的估值也变得更高。汤森路透数据显示，标准普尔500指数预估市盈率自选举日来以上升了一个大点，从16.6升至17.6。这比15左右的长期均值高出了约17%。

小盘股也变得更为昂贵。罗素2000指数的预估市盈率从11月8日的22升至26，而该指数上涨了14%。

据汤森路透Proprietary Research预估，标普500企业获利明年料将增长12.5%。若受到外界因素的影响，如贸易争端升温，美元因新的贸易壁垒预期而进一步升值，企业无法实现这一目标，则将影响股票的估值。

路透对美国初级市场交易商、华尔街顶级银行经济学家的调查显示，对于近期经济前景而言，最大的风险因素是特朗普仍未成型的贸易政策，而非财政政策、强势美元及利率上升等其它因素。

据位于康乃狄克州JonesTrading的首席市场策略师Michael O’Rourke，对进口加征关税的想法“应当令人警觉”。

“如果我们陷入贸易战，将对股市非常不利，”他说道，并补充说，股市上涨势头，以及假日因素导致参与者稀少，目前为止一直阻止市场重新定价，但“这波涨势可能即将受限，这种情况也就很可能出现”。

O'Rourke称，若实施进口税，首当其冲的将会是代表全球化贸易的科技行业。

德意志银行的汽车类股分析师预估，边境税会令依赖全球供应链的其它行业受到冲击，譬如会导致新车成本跳增幅度达10%。(完)