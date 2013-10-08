（更正）美股走低 美国预算僵局尚无结束迹象

(更正：因译文有误，内文第六段应为“可能导致GDP增幅下降10-15个基点”，非“下降10-15个百分点”)

* 债务上限大限逼近，尚无迹象显示磋商取得进展

* 波动性指数升至6月以来最高

* 黑莓股价上扬，因战略买家有意收购

* 道指和标普500指数收跌0.9%，Nasdaq回落1%

路透纽约10月7日 - 美国股市周一走低，延展连续两周的跌势，因美国部分政府机构停运或上调债务上限的僵局尚无结束的迹象，投资者感到不安。

标普500指数收在日低附近，盘中走势震荡，在过去13个交易日中第10日走低。CBOE 波动性指数.VIX跳升16%，至6月以来最高。VIX指数已连涨三周，期间累积涨幅为48%。

自月初以来，很多政府部门关闭，导致上百万的政府雇员被迫不带薪休假。投资者还关注即将展开的债务上限之争，如果得不到解决，可能导致美国违约。

民主和共和党周末发表的讲话未显示磋商取得进展，双方均指责对方应对预算僵局负责。10月17日是美国上调债务上限的最后期限。

“如果局势仍不明朗，市场可能进一步走低。每过一天，市场就变得越发不安，”BNY Mellon Wealth Management的首席投资长Leo Grohowski表示。

Grohowski帮助管理1,750亿美元的客户资产，他预计，政府停运每持续一周，可能导致国内生产总值(GDP)增幅下降10-15个基点。

“尽管幅度不大，但美国复苏仍然太过脆弱，无法承受任何长期的影响。这将开始影响到企业的获利预估，并进而影响股票的估值，”他补充说。

标普500指数的10大板块中，九类走低，金融股.SPSY和材料股.SPSMCM等与经济成长步伐紧密关联的类股跌幅居前。电信股.SPLRCL是唯一上涨的板块，市场将该板块视为防御型股票。

约70%的Nasdaq市场股票收跌，逾四分之三的纽约证交所股票收挫。

金融板块中跌幅最大的个股包括，Capital One Financial (COF.N)急挫2%，报68.88美元。美国运通(AXP.N)回落1.8%，报72.94美元。

道琼工业指数.DJI收跌136.34点，或0.9%，至14,936.24点；标准普尔500指数.SPX收挫14.38点，或0.85%，至1,676.12点.Nasdaq指数.IXIC下跌37.38点，或0.98%，至3,770.38点。

标普500指数已连跌两周，从历史最高收位回落近3%，因担忧政府停运。该指数收在50日移动均线之下，显示短期动能可能是下行。

美国上市的黑莓(BBRY.O)劲扬3.6%，报7.97美元，之前，有知情人士透露，该公司正与思科(CSCO.O)、谷歌(GOOG.O)和德国的思爱普(SAP)(SAPG.DE)就全盘和部分出售公司进行磋商。

苹果(AAPL.O)上扬1%，报487.75美元，之前Jefferies & Co上调其评级，称预计利润率增加。

华盛顿的预算僵局尚无结束的迹象，如果政府停运继续，原定周二公布的贸易数据和周五公布的零售销售数据等重要经济数据将无法发布。

原定上周公布的非农就业报告、建筑支出和工厂订单等数据均推迟发布。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为45.4亿股，低于年内日成交均值约61亿股。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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