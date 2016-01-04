美股展望：投资人冀望2016年伊始出现元月效应

2015年12月31日，纽交所内一名交易员戴着2016样式眼镜庆祝2015年最后一个交易日。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约12月31日 - 美股以2011年以来最差表现收官，投资人2016年试图判断市场方向时，仍将面临许多同样的问题。

许多市场人士在迈入2016年时便有许多担忧，这些疑虑可能损及股市并让市场持续高度震荡，但他们仍看好2016年的涨势，而新年开门红则可望提振这种可能性。

根据Stock Trader's Almanac，1月交投方向有75%的机率预测整年走势。

股市在新的一周可望得到所谓的“元月效应”的拉抬；股市12月时因为年底避税策略(tax harvesting)而遭到抛售，1月时会因投资人逢低买进而上涨。

据Kimble Charting Solutions市场分析师Ryan Detrick，截至12月30日，标准普尔500指数.SPX成份股中有301支自52周高位下跌10%或更多，175支至少下跌20%。

这种普遍跌势被“FANG”股票的涨势所抵消，“FANG”指Facebook (FB.O), 亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O), Netflix(NFLX.O)和Alphabet (GOOGL.O)，这几支股票合计占标准普尔500指数的权重高于5%，2015年均上涨至少35%。

Raymond James Financial首席投资策略师Jeff Saut称，但从标准普尔市场的宽度来看，可能有范围更广泛的股票下个月反弹。

“散户处于冬眠状态。长期牛市有六个明显的阶段，我们离狂欢阶段尚远，完全没有靠近，除非持有FANG股票，”Saut称。

据标准普尔数据，尽管2015年年线基本持平，但全年比较波动。标准普尔日涨跌幅超过1%的有72次，为2011年以来最多。

标准普尔500指数.SPX在5月21日创下了2,130.82点的纪录高点，因经济数据表现平平，削弱了对美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息的预期。但在三个月后，随着中国经济放缓速度可能快于预期的迹象令投资者惴惴不安，加上美联储升息更加逼近，该指数进入修正状态，较最高点跌去10%。

“该指数的涨幅变得微乎其微，我们实际上回到了年初的水平。而这期间经历了很大的波动，”纽约O’Neil Securities的纽交所场内交易部门负责人Ken Polcari说。

“现在回想起来，股市可能成为一场灾难，但2015年收盘仍基本持平，因此我认为算上股息，这就算是赢了。”

新的一周很多投资者在假日结束后回归市场，拟公布的经济数据也将增多，重头戏是周五出炉的非农就业报告。

虽然近来几份就业报告都受到市场密切关注，以从中寻找美联储开始升息的线索，但鉴于美联储最近已经升息，并打算继续缓步升息，此次就业报告的影响或许有限。

“美联储清楚需得谨慎，也将谨慎行事，”Wells Fargo Investment Institute的资深全球股票策略师Scott Wren说。(完)