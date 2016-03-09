美股牛市将迎来七年之痒 持久度史上第三

周三将是当前美股牛市的七岁生日，纵观这轮牛市的型态，其持久程度比强度更为突出。美股目前这轮已持续了84个月的牛市，长度排名史上第三，美股牛市平均不到59个月。但这轮涨势的强度稍微逊色，标准普尔500指数累计上扬了193%，涨幅在大萧条以来的13轮牛市中排名第五。美股牛市的平均涨幅为167%。路透