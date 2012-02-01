美股收升 因制造业数据强劲和希腊接近达成协议

澳洲央行总裁称鼓励家庭借款会带来风险 发出暂不降息信号
路透悉尼2月22日 - 澳洲央行总裁洛威周三发出迄今为止最明确的信号，即进一步降息不符合国家利益，因债务导致的荣衰风险特别严重。
* 制造业数据强劲带动周期类股上涨
* 摩根士丹利担全Facebook IPO的主承销商
* 亚马逊公布业绩後股价下挫,惠而浦股价大涨
* 道指收升0.7%,标普500指数收高0.9%,Nasdaq指数上涨1.2%
路透纽约2月1日电---美国股市周三延续1月升势,此前全球制造业数据良好提振市场人气,且希腊和民间债权人就拖延已久的债务重组磋商接近达成协议.
全球公布的最新一轮经济数据优於预期,尽管数据还未暗示经济蓬勃发展,但已扶助提振股市,因投资者不再想及全球经济下滑的最坏情景.
产业组织表示,美国1月制造业数据升至去年6月来最高水平,而中国1月制造业小幅扩张,和市场原先预期的萎缩情况相反.德国1月制造业产出录得四个月来首次上升.
"数据不是很差,趋势持续,消息不错,"Performance Trust Capital Partners交易部副总裁Brian Battle说,"我认为股市将进一步上升."
这股乐观情绪引发工业,金融和基本材料板块上涨,升幅介於1.1%-1.7%.卡特彼勒(CAT.N)上扬1.3%,报110.52美元,对道指升幅的帮助最大.
成交量高於近期水平.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量约为78亿股,其20天移动均值为69.7亿股.在此前四天市场变动不大及成交量总体清淡後,成交量增加.
希腊财政部长韦尼泽洛斯表示,该国和民间债权人敲定避免希腊违约的协议"仅差一步",消息提振股市.这一协议是消除投资人最大疑虑之一的重要步骤.
消息带动美国和欧洲银行股上扬.美国银行(BAC.N)大涨3.2%,报7.36美元,花旗(C.N)升2.9%,报31.60美元.
道琼工业指数.DJI收升83.55点,或0.66%,至12,716.46点;标准普尔500指数.SPX收高11.67点,或0.89%,至1,324.08点.Nasdaq指数.IXIC升34.43点,或1.22%,至2,848.27点.
上月,标普500指数上扬4.4%,一些策略师预计该指数正接近短期顶部.根据纽约Wells Fargo Funds Management首席股市策略师John Manley,他认为标普500指数可能"接近交投区间上端",顶部约在1,350点.
"我宁可持有股票,但是以一年为期限的,"他表示,暗示股市短期内可能回调.
在美国公布数据显示12月建筑支出大涨至逾一年半高位後,建筑商类股上扬.该类股指数.HGX大涨1.8%,美国第二大营建商PulteGroup Inc (PHM.N)劲扬5.1%,报7.83美元.
亚马逊(AMZN.O)下挫7.7%,报179.46美元,昨日该公司预警可能出现首季亏损,且公布的第四季盈利大幅下滑.
汤森路透数据显示,在迄今已公布财报的228家标准普尔500指数成份公司中,61%的公司业绩超越预期,低於近几个季度财报高峰同期的70%比例.
Whirlpool Corp (WHR.N)激升13.5%,报61.64美元,该公司公布的全年财测乐观.
美国公债价格周三下滑,因欧洲风险资产改善,殃及对避险公债的需求,且在昨日大量月底买盘进场後,今日买盘消退.
据IFR引述消息人士报导,Facebook料将在周三上午向监管机构提交初步文件,申请规模达50亿美元的首次公开发行(IPO).
IFR称,Facebook聘请了五家承销商,其中摩根士丹利(MS.N)担任主承销商,其他四家为高盛(GS.N)、美银美林(BAC.N)、巴克莱资本(BARC.L)和摩根大通(JPM.N).
--编译/审校 利棣儿/李军
路透悉尼2月22日 - 澳洲央行总裁洛威周三发出迄今为止最明确的信号，即进一步降息不符合国家利益，因债务导致的荣衰风险特别严重。
路透布鲁塞尔2月21日 - 欧盟财长周二同意填补跨国企业用于逃避股息税的漏洞，这是阻止跨国企业将获利放在税负最轻地点的手段之一。
路透2月21日 - 华尔街正在抵制一项有关商品的建议规定，规定要求高盛这样的美国银行业者开展大宗商品相关投资需要留存更多的资本金，一些人认为此举过度严格地限制了银行与商品领域的关联。