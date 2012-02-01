美股收升 因制造业数据强劲和希腊接近达成协议

* 制造业数据强劲带动周期类股上涨

* 摩根士丹利担全Facebook IPO的主承销商

* 亚马逊公布业绩後股价下挫,惠而浦股价大涨

* 道指收升0.7%,标普500指数收高0.9%,Nasdaq指数上涨1.2%

路透纽约2月1日电---美国股市周三延续1月升势,此前全球制造业数据良好提振市场人气,且希腊和民间债权人就拖延已久的债务重组磋商接近达成协议.

全球公布的最新一轮经济数据优於预期,尽管数据还未暗示经济蓬勃发展,但已扶助提振股市,因投资者不再想及全球经济下滑的最坏情景.

产业组织表示,美国1月制造业数据升至去年6月来最高水平,而中国1月制造业小幅扩张,和市场原先预期的萎缩情况相反.德国1月制造业产出录得四个月来首次上升.

"数据不是很差,趋势持续,消息不错,"Performance Trust Capital Partners交易部副总裁Brian Battle说,"我认为股市将进一步上升."

这股乐观情绪引发工业,金融和基本材料板块上涨,升幅介於1.1%-1.7%.卡特彼勒(CAT.N)上扬1.3%,报110.52美元,对道指升幅的帮助最大.

成交量高於近期水平.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量约为78亿股,其20天移动均值为69.7亿股.在此前四天市场变动不大及成交量总体清淡後,成交量增加.

希腊财政部长韦尼泽洛斯表示,该国和民间债权人敲定避免希腊违约的协议"仅差一步",消息提振股市.这一协议是消除投资人最大疑虑之一的重要步骤.

消息带动美国和欧洲银行股上扬.美国银行(BAC.N)大涨3.2%,报7.36美元,花旗(C.N)升2.9%,报31.60美元.

道琼工业指数.DJI收升83.55点,或0.66%,至12,716.46点;标准普尔500指数.SPX收高11.67点,或0.89%,至1,324.08点.Nasdaq指数.IXIC升34.43点,或1.22%,至2,848.27点.

上月,标普500指数上扬4.4%,一些策略师预计该指数正接近短期顶部.根据纽约Wells Fargo Funds Management首席股市策略师John Manley,他认为标普500指数可能"接近交投区间上端",顶部约在1,350点.

"我宁可持有股票,但是以一年为期限的,"他表示,暗示股市短期内可能回调.

在美国公布数据显示12月建筑支出大涨至逾一年半高位後,建筑商类股上扬.该类股指数.HGX大涨1.8%,美国第二大营建商PulteGroup Inc (PHM.N)劲扬5.1%,报7.83美元.

亚马逊(AMZN.O)下挫7.7%,报179.46美元,昨日该公司预警可能出现首季亏损,且公布的第四季盈利大幅下滑.

汤森路透数据显示,在迄今已公布财报的228家标准普尔500指数成份公司中,61%的公司业绩超越预期,低於近几个季度财报高峰同期的70%比例.

Whirlpool Corp (WHR.N)激升13.5%,报61.64美元,该公司公布的全年财测乐观.

美国公债价格周三下滑,因欧洲风险资产改善,殃及对避险公债的需求,且在昨日大量月底买盘进场後,今日买盘消退.

据IFR引述消息人士报导,Facebook料将在周三上午向监管机构提交初步文件,申请规模达50亿美元的首次公开发行(IPO).

IFR称,Facebook聘请了五家承销商,其中摩根士丹利(MS.N)担任主承销商,其他四家为高盛(GS.N)、美银美林(BAC.N)、巴克莱资本(BARC.L)和摩根大通(JPM.N).