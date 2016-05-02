调查：美国基金4月调降股票配比至金融危机来最低水平

路透4月29日 - 周五的路透调查显示，美国基金4月调降股票配比至金融危机来最低水平，同时，替代性投资则升至该时期来最高水准。

衍生品及大宗商品等非传统性工具，今年更受资产经理青睐。今年稍早金融市场大幅动荡，促使许多人到股市与债市以外领域寻求投资回报。

针对13名管理全球投资组合的美国基金经理的调查显示，已将股市配比削减至仅有51.1%，也是今年至今这项调查数据连续第三个月下降。

这是2007年开始统计以来，各种可比较纪录的最低点。

基金经理的替代性投资连续第三个月增长，配比由前月的6.2%升至6.8%。

但债券、现金与房地产的建议配比持平于前月。

分地区来看，4月北美股票配比下滑至64.2%，连续第二个月下降，也是一年来最低水平。

基金经理人固定收益产品配比大致持平于前月，北美债券配比为66.2%。

“我期盼下半年会有更稳健的经济前景，我认为会那将创造出一些机会，”RidgeWorth Investments资深投资策略师Alan Gayle,表示。

“对于经济与获利将摆脱2015年颓势，并于年底前走高，我们仍持审慎乐观态度，”他表示。(完)