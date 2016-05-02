调查：美国基金4月调降股票配比至金融危机来最低水平

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月29日 - 周五的路透调查显示，美国基金4月调降股票配比至金融危机来最低水平，同时，替代性投资则升至该时期来最高水准。
衍生品及大宗商品等非传统性工具，今年更受资产经理青睐。今年稍早金融市场大幅动荡，促使许多人到股市与债市以外领域寻求投资回报。
针对13名管理全球投资组合的美国基金经理的调查显示，已将股市配比削减至仅有51.1%，也是今年至今这项调查数据连续第三个月下降。
这是2007年开始统计以来，各种可比较纪录的最低点。
基金经理的替代性投资连续第三个月增长，配比由前月的6.2%升至6.8%。
但债券、现金与房地产的建议配比持平于前月。
分地区来看，4月北美股票配比下滑至64.2%，连续第二个月下降，也是一年来最低水平。
基金经理人固定收益产品配比大致持平于前月，北美债券配比为66.2%。
“我期盼下半年会有更稳健的经济前景，我认为会那将创造出一些机会，”RidgeWorth Investments资深投资策略师Alan Gayle,表示。
“对于经济与获利将摆脱2015年颓势，并于年底前走高，我们仍持审慎乐观态度，”他表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。