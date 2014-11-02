美股展望：参议院期中选举结果料左右近期市场走势

路透纽约10月31日 - 下周几场结局难料的美国参议院选举，可能成为左右美国股市直至年底走势的关键因素，决定美股究竟会迎来期中选举后惯常出现的涨势，还是会被一波最新袭来的波动性打一个踉跄。

共和党能否一如预期夺得参议院控制权，抑或民主党继续以微弱优势保持多数派地位，美国投资者对此似乎不那么关心。他们只想知道周三上午将会有什么样的实际结果出炉。

“如果真的出现不明朗局面，参议院出现分裂，候选人要求重新计票，那确实就不妙了，”Newedge USA LLC市场策略部主管Robbert van Batenburg表示。

在竞争激烈的两个南方州--路易斯安那州和乔治亚州，民调显示双方势均力敌，有可能进入第二轮投票，若果真如此，可能就需要推迟数周才能知道哪个党派最终获得参议院多数席次。路易斯安那州的第二轮选举定于12月6日，佐治亚州则要等到1月6日，对于市场而言，最坏情况就是要等到那时才能知道究竟哪个党派取得参议院的控制权。

虽然外界认为不太可能出现这样的结果，但仍勾起2000年总统选举时让人不舒服的回忆，当时在选举日之后的一个多月时间里，布什战胜戈尔的结果都没有得到确认。在那一年，从选举日到12月末选举人团投票确认结果期间，政治的不确定性助燃CBOE波动性指数.VIX急升近11.2%，标普500指数.SPX也大跌7.6%。

“尽管这次反应不会那么大，但任何形式的风险都可能震动股市，尤其是在美联储已退出市场的情况下，”van Batenburg指的是美联储上周决定结束大规模购债举措。

**结果明朗或支撑股市反弹**

美股在10月初展开跌势，但过去两周已反弹。标普500指数自10月15日创近期收盘低位后已反弹逾8%，波动性指数则下跌约45%。

如果周二结果能明朗化，那么可能支撑市场在年底前继续上涨。

从历史来看，期中选举时市场通常会上涨。巴克莱指出，1928年以来，标普500指数在期中选举后的90天涨幅中值为7%，86%的时候股市都呈涨势。

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期中选举年的涨势通常都对小盘股有利。1990年以来，Russell 2000指数.TOY在选举日到当年年底平均涨幅在4.89%，同期标普500指数涨幅为3.22%，道琼工业指数涨幅为2.28%。

这样的涨幅接近所有年份的平均水准，据Stock Trader's Almanac，Russell 2000指数一年最后两个月的涨幅为4.6%，标普500指数涨3。2%。

**获胜一方对市场影响不大**

巴克莱资本国际估计，共和党赢得参议院选举的机率为64-90%。但民主党与共和党都不可能获得绝对多数，足以让他们推翻否决案或防止议案通过遇阻，因此实际掌握控制权的党派可能不会对华尔街有太大影响。

“新选举出的参议院短期内不太可能作出影响股市方向的改变，”巴克莱写道。“如果选举结果令人意外，民主党继续把持参议院，我们认为市场仍将平淡相对。”

能源和医疗器械类股可能波动较大，这两类股与共和党推动的立法有关。共和党总体上反对平价医疗法案通过对医疗器械企业征税，来为医保计划提供资金支持，但该党广泛支持连接加拿大油砂与美国炼厂的Keystone Pipeline管道计划。

“如果不能确定哪个党派获得参议院多数席位，Stryker(SYK.N)和Medtronic(MDT.N)等医疗器械类股将大幅波动，走势很可能偏向下跌，”Fiduciary Trust Co首席投资总监Michael Mullaney表示。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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