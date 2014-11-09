美股展望：企业获利前景恐不如投资者预期亮丽

美国纽交所内正在工作的交易员，摄于2014年11月7日。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约11月7日 - 随着美国企业第三季财报公布接近尾声，许多投资者都松了口气，因为获利超过预期的企业数量超过2010年以来的任何一季。

但一些分析师表示，投资者放松地可能有点太早。

Evercore ISI量化研究主管Pankaj Patel表示，虽然多数标普500成分企业第三季获利超过分析师预估，但许多企业只是勉强超过预估。

据Evercore数据分析，截至本周初公布业绩的标普500成分企业之中，66%的企业超过预期。但Patel研究表明，扣除业绩超过预期5%或以下的公司，该比例降至只有43%。

汤森路透I/B/E/S对分析师调查显示，扣除业绩超过预期5%或以下的公司占比也远低于业绩超过预期的所有企业比例。据该调查，标普500企业中迄今有74%超过分析师预期，这一比例是2010年第二季以来最高的一季。标普500成分企业中有88%已公布业绩。

Patel表示，这一结果可能意味着，越来越多的企业试图要“操纵业绩超预期比例”，或许要掩盖获利疲弱状态，指出超过预期5%或以下的企业通常在业绩公布后的三天股价下跌。

“人为导致业绩超预期比例偏高，但大家仍关注这一比率，”Patel说。“他们继续购买股票，市场也随之升高。”

自大约10月8日财报季开始以来，标普500指数涨逾3%。该指数自10月15日低点涨幅则为9.1%。

此外，分析师继续削减企业的获利预估。对第四季获利预估低于本季初水准，对2015年第一季预估也是如此。

汤森路透数据显示，第四季获利成长目前估计在7.6%，10月1日时的预估为增长11.1%。2015年第一季获利增幅料为8.8%，低于10月1日预估的成长11.5%。

而且，克利夫兰一家专门研究企业获利趋势的独立研究公司The Earnings Scout执行长Nick Raich表示，第四季预估降幅也较前季增加。

少部分企业自己公布的财测，传递的信息也不那么乐观。汤森路透数据显示，迄今第四季财测负面的企业与正面企业数量之比为3.9:1，高于第三季的3.3:1.

“趋势恶化，”Raich表示。“本季前景有些变差。”

若海外需求乏力导致第四季业绩疲弱，前景可能更加黯淡。(完)

(编译 李爽 审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。