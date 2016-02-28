美股展望：财报季步入尾声 聚光灯再度锁定经济数据

2016年2月22日，纽交所一位交易员在工作。 REUTERS/Carlo Allegri

路透纽约2月26日 - 期许美国股市延续周线连二升气势的投资人，将要指望未来一周的多项数据能够出现经济改善的迹象，包括众所瞩目的月度就业报告。随着表现平平的财报季逐渐步入尾声，美股若要维持动能，将需要一些强劲的宏观数据撑盘。

标准普尔500指数.SPX过去两周上涨约5%，为一年来最大两周涨幅，目前已由2月11日低点回升约4%。

随着近期数据陆续缓解有关经济衰退的疑虑，以及油价在每桶30美元附近企稳的迹象，美股也走高。

“如果回头看几周前的情况，当时实在是因为零售销售报告的利好，让我们走出那个低潮，”BMO Private Bank投资长Jack Ablin指出。

“如今企业财报已经过去，经济数据将变成主角。”

未来一周压轴大戏将是周五的2月非农就业报告，市场预估2月新增19.3万个岗位，失业率预估持稳于4.9%。1月就业报告显示新增岗位放缓幅度大于预期，但薪资上升及低失业率，显示就业市场仍然坚稳。

另外还将公布Markit及供应管理协会(ISM)的制造业与服务业活动数据。

尽管制造业数据预料将持续疲软，但市场将关注是否有迹象显示接近触底反弹。

服务业活动数据亦将成为关注焦点，此前Markit公布的初值显示，2月服务业为2013年10月以来首次萎缩。服务业原本一直是美国经济的亮点。

“你会希望特别注意服务业(报告)，”Wunderlich证券首席市场策略分析师Art Hogan称。

Hogan指出，投资人已预期制造业报告会疲弱，但会很乐见服务业数据能够扭转初值的疲软。

不过，由于3月中将有联邦公开市场委员会(FOMC)会议登场，如果数据显示美国经济脚步愈踩愈稳，这可能会降低美股的热度。

“(就业报告)有可能反而阻碍股市进一步上扬，”Kenny & Co股市策略分析师Peter Kenny指出。

“投资人会把这视为美联储更有可能调整利率，而且是更早进行，而非延后。”

美国两大政党周二将在多州举行总统候选人初选，“超级星期二”的政治因素也可能会加剧美股波动。

油价将持续扮演影响股市的主要因素，美国原油CLc1自2月11日以来已回升逾25%，是美股由10个月低点反弹的一大原因。近来股市与油价走势的连动紧密，若油价再度转跌，料将打压股市。

“不幸的是，油价走势及波动情况将持续反客为主。”Hogan称。

不过，他表示，当经济数据压过油价的负面影响时，股市与油价走势将分化。(完)