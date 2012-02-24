美国股市收涨至近四年高位

最新一周初请失业金人数持平 标普500指数小幅升破1,360点,但交易员观望更有效突破 道琼工业指数收升0.4%,标普500指数涨0.4%,Nasdaq指数收升0.8%

路透纽约2月23日电---美国股市周四收涨,此前数据显示美国劳工市场仍在复苏之中,但股指在迫近2008年雷曼兄弟破产前触及的高位时,升势再一次止步.

令经济乐观的一项讯号是,美国上周一周初请失业金人数持平,且守稳在2007-09年衰退初期以来的最低水平.

美股周四的涨势带动标普500指数逼近1,370点,这里被视为技术阻位的上端.标普今年以来已上涨8.4%,从去年10月低点起涨至今已逾20%,但许多人担心市场将很快耗尽动能.

过去四个交易日中,标普指数徘徊在约1,360点,周四收在九个月高位.

"虽然知道市场重回先前的高位,但进场意愿很勉强,"Investment Research研究主管Todd Salamone说.

不过投资人也不愿在利空时出脱股票。有些分析师认为,市场未出现修正的主因在於投资人普遍运用自我保护行为.

"利空时未遭遇大举抛售,可能和正在进行中的庞大避险有关,"Salamone说.

投资人对冲风险的策略之一,就是押注芝加哥选择权交易所波动指数 .VIX 会突然上升.众所周知,如果标普500指数大幅回落,波动指数料将从目前水平大涨.

数据显示,过去两周中,波动指数期货单日成交量大幅上升至逾10万口合约.这种情况从美国去年8月被调降信评的那一周之後就未曾出现过.

道琼工业指数 .DJI 收升46.02点,或0.36%,至12,984.69点;标准普尔500指数 .SPX 上涨5.80点,或0.43%,至1,363.46点.Nasdaq指数 .IXIC 升23.81点,或0.81%,至2,956.98点.

根据汤森路透截至周四早上的数据,标普500成分股中有446家公司公布盈利,获利超出预估者有63%.这个数据低於过去四季平均值70%,但略高於1994年以来的平均值62%.

Sears Holdings SHLD.O 股价大涨,即使该公司公布庞大季度净损,此前该公司以其偿债能力安抚投资人不安.

Vivus Inc VVUS.O 上涨78%,因投资人押注该公司的实验性减肥药品料可获得美国监管当局批准.

Nasdaq生化科技指数 .NBI 上涨2%.

惠普 HPQ.N 股价重挫6.5%至27.05美元,跌幅在道琼工业指数成分股中最大.该公司周三公布营收大幅下滑,并警告称可能得花上数年才能扭转颓势.(完)