美股今年全年料大涨 冷门股明年或将受宠

图为美国纽交所正在工作的场内交易员，摄于2013年12月19日。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约12月20日 -若加计派发股息，美国股市今年料以30%的涨幅收官，而随着时序即将进入2014年，基金经理们正在寻找那些一直被冷落在一旁的股票。

唯一的问题在于，他们发现这样的股票所剩无多。

就历史指标来看，所有个股平均而言股价都偏高。标准普尔500指数.SPX落后市盈率(本益比)年初还低于长期均值15倍，而目前已经来到18.5倍。市盈率的概念是投资人愿意为每单位获利所付出的代价。

Motley Fool Independence Fund (FOOLX.O)联席经理William Mann表示，“当所有股票看来都价格不斐的时候，要找到值得投资的标的越来越难了。”

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三表示，每月购债规模将减少100亿美元至750亿美元，亦即帮助推动股价全面上涨的宽松货币挹注即将萎缩。

虽然上述的政策宣示至今仍让股市向好，但许多策略师表示，美联储若进一步缩减刺激规模，则可能推动公债收益率(殖利率)升高，对于那些主要追求收益的投资经理人而言，股市的魅力也将相对减弱；根据美银美林估计，主要追求收益的投资经理约占整体基金产业的40%。

因此，部份基金经理正转向那些遭到冷落的公司，从美国钢铁制造商到意大利银行业者不等，赌的就是这些不受欢迎的股票将在新年里提供更多上涨空间的理论。如果这样押注赌对了，则可能是2009年3月展开的多头走势已经接近尾声。

根据汤森路透旗下理柏(Lipper)，那些倾向把焦点放在失宠股票的价值型基金，在多头市场的下半场中往往表现超越那些成长型基金。

举2006年为例，该年是2007年划下句点的多头市场的第四年，价值型基金平均报酬率为17.3%，成长型基金的平均获利则为8.5%。今年价值型基金平均上涨34.2%，而成长型基金则为上涨36.1%。两种类型的基金表现均超越大盘。价值型基金的投资策略是逢低承接那些经常支付股息的股票。成长型基金则是寻找那些具有动能的个股。

**市场的普遍预估**

据路透对43名策略师的访问结果显示，指标标准普尔500指数2014年料仅上涨8%至1,925点。如果最终经济前景更为严峻，那么也给预测失误留下了足够的下行空间。

很少分析师认为引领今年大盘的股票还会继续其强势。比如，Netflix(NFLX.O)以其超过300%的涨幅，或将荣膺年度涨幅最大的标普500指数成分股。2012年表现不佳的百思买(Best Buy) (BBY.N)跳涨254%，料录得第二名。周期成长类股，比如波音(BA.N)、达美航空(Delta AirLine)(DAL.N)和Trip Advisor (TRIP.O)亦分别上涨80%或更多。

因此，策略师认为，投资者来年应该更加关注那些较为失宠的股票和行业，前提是这些个股需要有可持续的业务。

随着公司现金储备接近纪录高位，高盛的首席股票策略师David J. Kostin预计，标准普尔500指数成分个股的股息派发增速将超过盈利增速。所以，他推荐在2014年料会上调股息的个股，比如美国电话电报公司(AT&T) (T.N)和思科(CSCO.O)，这两支股票今年表现均落后于大盘。

**逆向操作**

大宗商品敏感类股票和欧洲工业类股最近吸引了逆向操作投资者的目光。

“我们在这个市场发现，所处行业呈下滑态势的一些特定公司存在更多的机会，”基金Meridian ContrarianLegacy Fund (MFCAX.O)的资产组合经理James England说。该基金规模为7.56亿美元。

England最近把材料制造商GrafTech InternationalGTI.N加入到了其投资组合中，在很大程度上是因为钢铁市场的不景气。据汤森路透数据，该公司的工业原料业务占其营收的大约82%。

但England却青睐这家公司，其股价今年已上涨了18%。England说，这是因为这家公司得益于其强劲的管理团队，“在行业下滑中，从竞争对手那里持续赢得市场份额”。

担任8.36亿美元的Hodges Small Cap Fund (HDPSX.O)和1,300万美元的HodgesPure Contrarian Fund (HDPCX.O)两支基金的联合经理人的EricMarshall亦在增持对大宗商品敏感的股票，比如美国钢铁公司(United States Steel) (X.N)、TysonFoods Inc (TSN.N) 和Chesapeake Energy (CHK.N)。

今年由于美国能源产量大增，且出于对中国经济增长停滞的担忧，大宗商品价格不断下滑。但策略师说，中国股票或在2014年反弹，受惠于一系列的市场化改革和新兴市场投资者逃离价格较高的印度股票。

这种转变也可能惠及美国的公司。比如，美国钢铁股价今年一直在追随大盘走势，拜商业建筑领域缓慢反弹所赐。据穆迪称，商业建筑需求占美国钢铁行业约40%的比重。

“我们认为这是一家已然遭遇重创并将迎来反弹的公司，”Marshall说。但他拒绝透露他对这家公司的目标价预估。

富国银行Advantage国际股票基金WFIAX.O的联合经理人Dale Winner说，从国际上来看，欧洲公司，比如荷兰化工企业阿克苏诺贝尔(AKZO.AS)和意大利银行Intesa Sanpaolo(ISP.MI)是最具吸引力的逆向交易选择。该基金规模为2.17亿美元。

Winner最近买入了阿克苏诺贝尔，该公司股价今年上涨了6%。分析师对该公司股票的看法分歧，但Winner认为这是对停滞不前的欧洲经济在2014年出现更多复苏迹象的押注。

他也已相同的理由买入了Intesa Sanpaolo。该银行股价还不到其账面价值的一半。由于意大利经济过去八个季度连连萎缩，Intesa Sanpaolo陷入困境。Winner称，意大利10月工业产出小幅增加，标志着该国正缓慢摆脱衰退。(完)

(编译 张明钧/侯向明； 审校 戴素萍)

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