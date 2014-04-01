美股连续三日上涨 标普500指数触及纪录收盘高位

* 标普500指数触及纪录收盘高位，非必需消费品股上涨

* 福特汽车攀升，之前公布3月汽车销售强劲

* 道指升0.5%，标准普尔500指数涨0.7%，Nasdaq指数升1.6%

路透纽约4月1日 -美国股市周二连续第三日上涨，标普500指数触及纪录收盘高位，因制造业数据强劲显示美国经济增长在严冬后逐步累积动能。

美股全面上涨，和经济成长息息相关的板块在今日升幅居前。非必需消费品股.SPLRCD上涨1.4%，科技股上扬1.3%。

PHLX房屋建筑类股指数.HGX上涨1.6%，Nasdaq生物科技类指数.NBI涨2.1%，道琼运输类指数.DJT升0.9%。

美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，3月制造业活动增长连续第二个月加速。3月制造业指数小升至53.7，但低于预估的54.0。

ISM数据是显示经济持续改善的最新一份报告，为今年初经济数据疲弱是因为天气因素而非经济面转差的观点提供依据。

“经济数据回暖，这意味美国经济第二季开局维持适度增长的迹象将会对股市继续提供支撑，＂Trust Global Investments首席投资策略师Jim McDonald说。

“我对于非必需消费品股和房屋建筑类股上涨感到宽慰，因为它们是真正反映经济力道的板块。生物科技股上升显示风险意愿改善。＂

福特汽车(F.N)跳升4.6%，报16.32美元。福特汽车公布3月美国汽车销售升幅多于预期，之前两个月需求受天气拖累。

尽管通用汽车(GM.N)3月汽车销售也高于预期，但股价下滑0.2%，报34.34美元。通用汽车执行长MaryBarra向众议院能源和商业委员会表示，通用汽车聘请Kenneth Feinberg担任公司顾问，负责评估应该对因召回汽车受伤的人士和死者的家属作出怎样的回应。

科技股中，谷歌(GOOG.O)涨1.8%，报1,134.89美元，微软(MSFT.O)升1%，报41.42美元。这两只股票对Nasdaq 100指数.NDX的提振最大，该指数攀升1.7%。思科放量劲涨3.9%，报23.10美元，是升幅最大的道指成份股。

道琼工业指数.DJI收高74.95点，或0.46%，至16,532.61点；标准普尔500指数.SPX收升13.18点，或0.7%，至1,885.52点；Nasdaq指数.IXIC上涨69.045点，或1.64%，至4,268.040点。

标准普尔500指数连升第三日，期间上涨约2%。

在纽约证交所交易的公司股票中约69%收升，在Nasdaq市场交易的股票则有72%收高。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有64.1亿股股票换手。

Markit周二公布，美国制造业采购经理人指数(PMI)3月终值为55.5，与初值一致，不过增长速度和聘雇步伐仍然强劲。

美国商务部周二公布，美国2月建筑支出增加0.1%，至9,457亿美元，预估为持平。

Intuitive Surgical Inc(ISRG.O)暴涨12.7%，报493.60美元，为表现最好的标普500指数成份股。美国食品药物管理局批准该公司的达文西立体微创手术系统上市销售。

Apollo Education APOL.O盘后公布业绩，股价下挫3.7%。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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