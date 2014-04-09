美股大涨 美联储会议记录暗示支撑经济立场强于预期

* 会议记录：联储官员一致同意改变利率前瞻性指引

* 联储公布会议记录后主要股指触及日高

* 道指和标普500指数升1.1%，Nasdaq指数升1.7%

路透纽约4月9日 -美国股市周三大幅收高，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的会议记录显示联储支撑经济的立场要比原先预期的要强。

美股三大股指均收高超过1%，标普500指数10大类股中有八种收高，网络和生物科技股今日涨幅居前。

根据美联储发布的最新会议记录，联储政策制定者一致希望放弃现有的预告收紧政策时机的数字门槛。但最新会议记录并未提供美联储升息前提条件的任何新信息。

“投资人感到安慰，因认为美联储政策可能比原先预想的更为宽松，更长时间。”Timber Hill/Interactive Brokers Group股市风险经理Steve Sosnick表示。

“这提振了股市。”

美国铝业(AA.N)大涨3.8%，报13美元，该股是升幅最大的标普500指数成份股之一，此前该公司公布的不计入重组支出等特殊项目的盈利超过分析师预估。

汤森路透提供的数据显示，标普500指数成份股企业首季获利预计仅较上年同期增长1%。上述预期大大低于年初预估的增长6.5%。

道琼工业指数.DJI收高181.04点，或1.11%，至16,437.18点；标准普尔500指数.SPX收涨20.22点，或1.09%，至1,872.18点；Nasdaq指数.IXIC上涨70.914点，或1.72%，至4,183.90点。

**市场反弹**

昨日美股上涨，结束三日连跌，因投资人买入受创的社交网络股和互联网股。

尽管连跌三日，但标普500指数周二仍守住了约在1,840点的50日移动均线切入位关键支撑水准。在过去几个月，标普500指数多次成功守住了1,840点区域。

周三常规交易时段，标普500指数一度高见1,872.43点，略高于收盘水准，日低为1,852.38点。

Nasdaq生物科技股指数.NBI升4.1%，收报2,455.83点，GlobalX社交网络股指数(SOCL.O)大涨3.3%，报19.11美元。

“总的来说，近几日大盘股跑赢小盘股，低贝它系数股跑赢高贝它系数股。”U.S. Bank Wealth Management股市研究团队在给客户的报告中写道。

低贝它系数股指的是波动性降低，但潜在回报也较低的股票。

“尽管投资人信心仍脆弱，但我们维持对股市后市建设性的预期，相信阻力最小的走势仍是升势。”

美国商务部周三公布，2月趸售库存增加0.5%，1月修正后为增加0.8%，这可能支撑补充库存没有帮助首季经济的看法。

Intuitive Surgical Inc(ISRG.O)逆市下挫6.8%，报456.64美元，此前该公司首季营收预估值远低于分析师预估。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有63亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值69亿股。

纽约证交所涨跌股之比为约11:4，Nasdaq市场的比率为约3:1。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。